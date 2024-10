Aumento de salario de policías locales, la propuesta de Agustin Dorantes en el Senado

El senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lambarri enviará al Senado una iniciativa que prevé un aumento en salarios para los policías municipales de todo el país, que sea de 16 mil 700 pesos, el salario promedio de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El senador argumentó que en la reciente modificación al artículo 123 de la constitución mexicana que impulsó Morena y sus aliados, para subir el sueldo a distintos trabajadores del sector salud, educación y seguridad, no se contempló a los policías locales, por lo que él considera necesario este aumento.

Además su propuesta prevé la creación de un fondo federal, que abone al fortalecimiento de los oficiales de todos los municipios del país, como los que ya existían FORTASEG o FORTAMUN, que los policías tengan que certificarse en controles de confianza como los que se realizan en el estado de Querétaro.

El estudio de Ranking de entidades federativas a partir del salario promedio mensual de sus policías y agentes de tránsito durante 2018-2023 publicado en 2024 por el Instituto Belisario Dominguez Senado de la República, señala que en promedio en el país los policías y agentes de tránsito ganan 8 mil pesos mensuales.

Respecto a la situación que vive el estado, con los recientes asesinatos que se han vivido tanto en la capital queretana como en otros municipios, el senador mencionó que:

“Querétaro se compara con el resto de los estados del país y la verdad es que los niveles de seguridad están muy por arriba. Eso no significa que vivamos en una isla, no significa que no tengamos retos, no significa que no tengamos que hacer inversiones constante para tener una buena policía bien capacitada, con inteligencia, con tecnología, para que sigamos defendiendo Querétaro”