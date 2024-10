Gobierno estatal podrá retirar a tienditas que vendan chatarra en escuelas

Los nuevos lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para impedir la venta de alimentos chatarra en las escuelas de todos los niveles dará facultad al estado para retirar los contratos de tienditas y cooperativas que vendan este tipo de comida, explicó la secretaría de Educación estatal, Martha Elena Soto.

Según lo que explicó la funcionaria, a nivel nacional ya existía un lineamiento que limitaba la venta de alimentos ultraprocesados dentro de los planteles educativos, pero sin consecuencias para quienes los vendían; no obstante, dijo, la nueva normatividad permitirá a todas las autoridades educativas tomar acciones en contra de las cafeterías que la incumplan.

“Ese lineamiento ya existía, hoy hay un relanzamiento y hay consecuencias, antes en el lineamiento anterior no había consecuencias específicas al respecto. Ahora, la consecuencia es el tener la posibilidad de rescindir el contrato o retirar el permiso que se daba”, dijo.

La secretaria indicó que por ahora, la SEP solamente ha dado instrucciones para limitar la venta de productos que contengan los sellos establecidos por la NOM-051 de la Secretaría de Salud; sin embargo, señaló que no se han emitido instrucciones precisas para los alimentos a granel.

Soto Obregón reconoció que los antiguos lineamientos daban pie a que se relajaran las restricciones para la venta de comida chatarra en las escuelas. Por ello, exhortó a los padres de familia a que, independientemente de la nueva normatividad, procuren mandar alimentos saludables a sus hijos.

“En general, la idea es que no solamente nosotros como autoridad estemos al pendiente, sino que los papás y las mamás nos ayuden muchísimo porque esto solamente es sobre la comida que se expende en la escuela, no así, porque no tendríamos la posibilidad de meternos a las loncheras de los niños”, expuso.