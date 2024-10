Morena niega presión en Congreso local, PAN insiste en mantener el control, afirman

El partido Morena rechazó tener algún tipo de injerencia en las decisiones de sus diputados locales y contrario a ello se afirmó que la pausa del Congreso local y falta de acuerdos es porque el PAN insiste en mantener el control, subrayó Alejandro Pérez Ibarra, secretario general del Comité Directivo Estatal.

Esto luego de que Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de coordinación Política, acusó “presiones” de la dirigencia estatal para no permitir que se generara un acuerdo en torno a la asignación de comisiones legislativas.

Pérez Ibarra negó esta situación, y contrario a ello, acusó que Vega Guerrero es quien tiene paralizada la LXI Legislatura local, ya que no ha instalado la Junta de Coordinación Político, que es el lugar en el que se signan los acuerdos y se define el trabajo que se realizará al interior.

“Como es que, en una democracia, las minorías quieren imponerle a las mayorías ciertas decisiones. Para eso se fue un proceso electoral, y ellos no aceptan que han perdido la mayoría en el Congreso, ese es el tema y nosotros no podemos ceder porque hoy nuestros compañeros diputados tienen un mandato popular y tienen que responder a los intereses de este mandato popular. Entonces es mentira que nosotros estamos obstaculizando, ellos no quieren perder el control de la legislatura. No quieren aceptar su realidad”.