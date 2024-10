Rinde protesta Erik Osornio frente de la CATEM Querétaro

Erick Osornio Medina asumió el cargo de secretario general del comité ejecutivo de la confederación Autónoma de trabajadores y empleados de México en Querétaro para el periódico 2024-2030 la toma de protesta contó con la presencia de Pedro Haces Barba, dirigente Nacional de la CATEM; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González y otras personalidades.

En su mensaje, Osornio Medina reafirmó su compromiso de trabajo por el bienestar de la base trabajadora queretana.

Durante el evento, Osornio Medina expresó su agradecimiento a los trabajadores de Querétaro, destacando que su liderazgo en la CATEM se debe la confianza depositada en él por los 20 mil trabajadores que forman parte de esa confederación en el estado. Señaló que asume con responsabilidad la oportunidad de armonizar los factores de la producción y manifestó su interés en fortalecer la defensa de los derechos laborales, buscando siempre mejores prestaciones, condiciones de trabajo y programas de capacitación para los trabajadores y sus familias.

“Estar aquí hoy es gracias a ustedes, a su confianza en nosotros y por ser parte de esta gran familia de CATEM. Agradezco la presencia de organizaciones sindicales hermanas que nos acompañan el día de hoy y hago un compromiso con los trabajadores de Querétaro para la defensa permanente de sus derechos laborales por siempre buscar mejores prestaciones y condiciones de trabajo, mucha capacitación, mucha comunicación y más y mejores programas sindicales para sus familias” manifestó Osornio Medina.

También enfatizó la importancia de que los apoyos obtenidos en beneficio de las empresas lleguen directamente a los trabajadores no a líderes sindicales que no cumplan con su deber: ”que los apoyos que logremos los sindicatos para las empresas sean para los trabajadores y no para los pinches líderes sindicales rateros”.

Osornio también destacó que la CATEM es una organización que se moviliza por los trabajadores y no por invitación externa, reiterando que cuando un trabajador busca su apoyo estará ahí para brindarlo aprovechó la ocasión para hacer un llamado a otros sindicatos y a las autoridades federales y estatales a respetar la voluntad de los trabajadores en la decisión de su militancia sindical promoviendo así un ambiente de respeto y autonomía.

Pedro Haces Barba dirigente Nacional de la CATEM respaldo la labor de Erik Osornio destacando su papel al frente de la CATEM en Querétaro y en el comité ejecutivo nacional.