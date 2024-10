Peritaje desmentiría a FGE en caso de menor acusada de homicidio en parto

El caso de una menor en Huimilpan, quien es acusada de provocarle la muerte a su recién nacido, generó discrepancias entre las versiones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y de la señalada sobre la posibilidad de que la cría haya sido producto de una violación, y que haya muerto por aborto espontáneo.

Luego de que el órgano judicial solicitara tres años de prisión para la adolescente de 14 años —quien se encuentra en arresto domiciliario— por haber estrangulado a su recién nacido durante el parto, el fiscal general, Víctor Antonio De Jesús Hernández, explicó que la imputación se hizo por homicidio calificado debido a que “el bebé nació y respiró”.

Además, aseguró que por parte de su dependencia no fueron hallados indicios sobre una agresión sexual por parte del padre de la cría, y sostuvo que durante la audiencia inicial, la defensa no incluyó entre sus argumentos la presunta violación.

“Se determinó que no existen elementos para la configuración de ese delito, y por esa razón, una vez que estuvo notificada, también se realizó la instauración correspondiente de las audiencias, y en las audiencias tampoco ha sido motivo o planteamiento de defensa el hecho de que haya existido una violación”, dijo el fiscal

Sin embargo, integrantes de la organización Adax Digitales, quienes apoyan en la defensa legal del caso, aseguraron que un peritaje externo acreditó la violación a la joven y reveló que la muerte de la cría se produjo dentro del vientre materno, es decir, que no habría nacido.

De acuerdo con la vocera de la organización, Mayra Dávila, la defensa llevó a cabo un meta peritaje con un patólogo forense, quien determinó que la cría murió por causas naturales dentro del útero debido a malformaciones.

Además, dijo la activista, el padre negó haber violado a la joven, lo que, pese a haber sido desmentido por una prueba de genética, la Fiscalía pasó por alto, cuando pudo haber desistido de la acción penal contra la adolescente por falsedad de declaraciones del sujeto.

Dávila Alvarado reprochó al órgano judicial por haber desechado la investigación de violación por una sola declaración de la joven, y señaló que no le brindaron acompañamiento desde la perspectiva de infancia y de género. De igual forma, cuestionó que la Fiscalía haya solicitado una reparación del daño por 518 mil pesos para el padre de la cría, pese a la posibilidad de que sea un violentador.

“Aquí no se está excluyendo a esta persona porque no tiene ninguna sentencia por el delito de violación, es sumamente aberrante y contradictorio porque cómo es posible que la violan, que no pueda acceder a la justicia por ese hecho y que después pueda estar en posibilidad el agresor de que ahora ella tenga que reparar el daño”, sostuvo.