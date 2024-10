Morena va contra representantes de la 4T que los “traicionaron”

En rueda de prensa, la dirigencia estatal de Morena, confirmó que iniciará un proceso ante la Comisión de Honestidad y Justicia contra Sinuhe Piedragil Ortiz, toda vez que se advierte podría haber sido el voto que avaló la integración de comisiones propuesta por el PAN en el congreso local, misma duda que aplica en el caso del diputado independiente Ulises Gómez de la Rosa.

En rueda de prensa, Rufina Benítez Estrada, detalló que, con independencia del método de votación, los representantes de la Cuarta Transformación acordaron hacer pública su votación, sin embargo, en eso dos casos no se cumplió con dicho acuerdo.

“Ambos no ofrecieron un argumento válido del por qué no mostraron su voto. Entonces queda claro, o al menos para mí, para nosotros, que al menos en este momento hay 2 traidores al movimiento en la Cuarta Transformación. Y ya eso sí, quiero dejarlo muy claro con los militantes que son muy críticos, muy exigentes y que tienen los ojos puestos en lo que hacen nuestros representantes populares”.

Israel Pérez Ibarra, secretario general, sentenció que en Morena no hay “medias tintas” ni “zigzagueos”, por lo que convocó a que quien acompañó a Morena lo demuestre y haga público su voto, ya que de ser militante se consideraría buscar la expulsión.

En tanto, en los trabajos de la bancada, el coordinador Edgar Insunza Ballesteros, lamentó que se haya perdido la confianza en ambos perfiles, y que se haya traicionado a un movimiento que representa miles de votos en el estado.

Asimismo, recordó que, tras los resultados del proceso electoral, se contaba con 14 legisladores de este movimiento 11 Morena, 1 PT y 2 del PVEM, no obstante, en el caso de este último lamentó que tanto la dirigencia estatal como sus legisladoras locales estén acompañando a Acción Nacional, pese a que en el discurso y a novel federal se dicen aliados.

“Y las diputadas del verde, pues, efectivamente, queda claro que aquí en Querétaro el Verde no son 4T, eso ya quedó muy claro (...) y lo que respecta a esta dirigencia, ya nada con el Partido Verde”, y advirtió que se notificará esta situación a la dirigencia nacional para que quede claro esta posición, al igual que para los militantes y simpatizantes que le dieron la confianza a este partido y con el cual ya no se quiere alianzas en lo futuro.

Ulises Gómez y Sinuhe Piedragil se defienden de “linchamiento” mediático

Tras esta rueda de prensa, Sinuhe Piedragil Ortiz, remarcó que están en todo el derecho de iniciar un proceso de expulsión y llevar esta situación a cualquier órgano partidista, ya que sostuvo que votó a favor de la propuesta de Morena.

“Yo voté por la propuesta de Morena, y lo seguiré haciendo porque soy un hombre de lucha. Soy miembro fundador de este movimiento (...) yo con este grupo, he tenido serias diferencias desde 2015, y esta denuncia no es la primera, han estado acusando de traidor, de ser progobierno y una serie de hechos que no han podido acreditar”, reveló.

Agregó que el desconfiado es él de quienes querían dar cortesía política al PAN y de un coordinador de bancada emanado de ese partido.

Del mismo modo, en su defensa el diputado independiente Ulises Gómez de la Rosa, explicó que, si bien no mostró ante los asistentes la papeleta de voto, aseveró que su decisión fue en congruencia con el movimiento, y que el voto número 11 fue el suyo.

“Yo he demostrado, con hechos y acciones, de qué lado estoy, cómo me he conducido y cómo me voy a seguir conduciendo, porque debo responder a un electorado”, resaltó al considerar que quienes hablaron de cortesías políticas “fueron otros”.