Marco León exige mayor diálogo en la administración municipal

Tiene la obligación de señalar lo que no funciona en la administración municipal. /Cortesía

En entrevista exclusiva con Publimetro Querétaro, el regidor de la capital, Marco Antonio León Hernández, realizó un enérgico llamado a la administración municipal para fortalecer la comunicación interna y mejorar el diálogo con la ciudadanía. León Hernández aseguró que el gobierno encabezado por el presidente municipal, Felipe Fernando Macías, aún no ha logrado un diálogo plural y abierto, que incluya a todos los regidores, no solo a los de la mayoría.

En cuanto a los temas prioritarios para el municipio, León Hernández enfatizó que el principal reto de la administración es cumplir con el mandato del Artículo 115 de la Constitución, que prioriza la asignación de recursos a los servicios públicos y a la seguridad. “El problema de la seguridad no se puede justificar únicamente diciendo que los problemas vienen de afuera. Es nuestra responsabilidad mejorar las condiciones dentro de Querétaro”, explicó.

León Hernández también criticó la falta de servicios en zonas populares y el aumento de la carga tributaria sobre estas mismas áreas. “Llevar servicios a las comunidades vulnerables es importante, pero el gobierno no puede urbanizar la pobreza sin mejorar el ingreso de sus habitantes. Eso solo eleva el costo de vida sin mejorar la calidad de vida en sí”, sentenció.

Uno de los temas más candentes de la entrevista fue la respuesta de León Hernández al reciente operativo de comercio en el centro de Querétaro, donde la policía intervino en un grupo de artesanos. Aunque el regidor reconoció la necesidad de regulación en el comercio, expresó su desacuerdo total con el uso excesivo de la fuerza. “Se envió a un agente con antecedentes oscuros y sin capacidad para negociar. Frente a 40 artesanos, algunos de ellos mujeres con sus hijos, se desplegaron 150 policías con escudos, cascos y armas no letales. Es inaceptable un uso de la fuerza en esta magnitud”.

León Hernández también criticó la falta de sensibilidad de las autoridades hacia los artesanos, destacando que “son seres humanos que tienen derecho a buscar ingresos y condiciones de vida dignas. Hay quienes insinúan que no son de aquí, pero están en Querétaro y la Constitución es clara: la autoridad debe protegerlos”. Además, denunció que el maltrato a los animales involucrados en el operativo muestra una falta de respeto que debe ser sancionada.

El regidor fue particularmente crítico sobre el papel de ciertos funcionarios en la administración, a quienes consideró carentes de sensibilidad y habilidad para resolver problemas a través del diálogo. “Enviaron a alguien sin la capacidad para negociar y con antecedentes cuestionables. No es de sorprender que un operativo como este terminara en uso desproporcionado de la fuerza”, aseveró.

Respecto a su rol como opositor en el cabildo, León Hernández señaló que la función de los regidores es, precisamente, hacer un ejercicio de oposición constructiva que fiscalice y proponga mejoras. “La oposición no es oponerse por oponerse, sino revisar y analizar con argumentos sólidos cuando algo no está bien o puede mejorarse. Es nuestra labor señalar lo que vemos que no está funcionando correctamente”.