Pedro Escobedo, Amealco y Tequisquiapan podrían ser los municipios con más observaciones de ESFE

Los municipios de Pedro Escobedo, Amealco y Tequisquiapan, podrían ser los más observados por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) en la revisión de la cuenta pública 2023.

El auditor superior, Francisco Javier Covarrubias Enríquez, ahondó que hay una cantidad importante de observaciones, en lo general, cuya gama es amplia al haber temas de obra pública, desvíos o situaciones financieras, o de ejecución del recurso.

“En Pedro Escobedo si hay algunas observaciones, si hay temas financieros y temas de obra pública (...) ahorita también recuerdo Amealco, en donde sí hay algunos aspectos que debemos observar en el tema financiero, sobre todo”, puntualizó.

Aunque evitó dar mayores detalles, refirió que también hay observaciones que deberán ser consideradas por el Órgano Interno de Control de algunos municipios y en su momento determinar responsabilidad y dar a conocer a otras instancias, como sucede en el caso de Tequisquiapan, en donde dijo se identifican como “posibles graves”, y que hay observaciones en obra pública y contratación de servicios.

Otro municipio que también señaló que tiene observaciones, es el caso de San Juan del Río, aunque indicó que “son las menos”, misma situación que se presenta en el municipio de Cadereyta.

No obstante, reconoció que el municipio de Querétaro no registró observaciones en cuanto a sus finanzas, entendiendo con ello que no hay anomalías.

Acotó que está en la revisión final de los informes individuales, y ya se hizo de conocimiento de la legislatura local un primer paquete y se está por entregar un segundo, por lo que estos informes individuales y el informe general se estarían dando a conocer a más tardar el 15 de noviembre.

“Nuestra perspectiva es estar concluyendo los informes individuales entre la primera semana y media de noviembre, es decir ya muy pronto, de tal manera que cumplamos con la obligación legal de presentar el informe general y concluir los individuales, pero estamos proyectando que sea a más tardar el 15 de noviembre”, remarcó.

Cabe recordar que en esta revisión fueron 97 entes públicos fiscalizables, cuya fecha límite para la publicación de los resultados es el 30 de noviembre.