Colón detecta 150 anomalías de la administración pasada; van poco más de 130 “aviadores”

La nueva administración municipal de Colón encontró al menos 150 anomalías de la pasada administración, y se tiene hasta este miércoles para aclarar los hallazgos encontrados durante el proceso de entrega-recepción, detalló el presidente municipal Gaspar Trueba Moncada.

Una vez concluido este plazo se informará a la Contraloría interna municipal y a las autoridades competentes para que determinen si existen o no irregularidades y si estas ameritan sanciones de índole administrativa o penal.

“Nosotros presentamos ahorita ya a administración saliente lo que encontramos, tienen su derecho de réplica y una vez teniendo ese derecho de réplica, estaremos presentando a las contralorías a la ESFE y a todas las autoridades correspondientes para que ellos sean los que resuelvan. A mí no me gusta ahorita decir esto o aquello porque son puras presunciones”, aclaró.

Dentro de estos temas, refirió que se detectó personal que se presume que estaba en nómina pero que no acudía a laborar, por lo que ya fueron dadas de baja poco más de 130 personas, en este sentido apuntó que la plantilla laboral se redujo a 737 personas trabajadoras, aunque reconoció que corresponderá a Recursos Humanos y Contraloría investigar por qué no cumplieron con su labor, y en su momento considerar si habrá amonestación, sanción o inhabilitación.

No obstante, indicó que con estas bajas hay un ahorro de un millón 400 mil pesos mensuales, cuyo recurso se dirigirá a acciones de obra pública y programas sociales.

Otro de los puntos que ahondó deberá ser explicado por esa administración, es el proyecto de Ciudad Universitaria, en el cual la Entidad Superior de Fiscalización realizó hallazgos, que deberán aclarar y responder las autoridades pasadas.

En otros temas, al ser cuestionado sobre las inconformidades de algunos habitantes del municipio respecto a la elección de delegados y subdelegados, remarcó que se estableció un proceso en el que todo se hizo conforme a derecho, desde la emisión de la convocatoria hasta el desarrollo de la elección, en donde el Instituto Electoral del Estado de Querétaro fue coadyuvante.

Se conformó una comisión para verificar los documentos y requisitos, y solo en aquellos casos en donde no se cumplió con esto no se les permitió participar. Reconoció que las personas inconformes están en su derecho a la libre expresión y si lo consideran a interponer algún recurso jurídico.

“Y de igual manera yo lo digo así de claro, si ellos promueven algún tema jurídico y a mí a alguna autoridad judicial me señala que en algún momento yo violente los derechos de los ciudadanos, entonces yo haré lo que me diga la autoridad judicial, pero por el momento yo no puedo echar atrás a un proceso que se hizo conforme a Derecho, donde hubo estatutos, una convocatoria, donde se respetó la participación y más que hicimos un convenio con el IEEQ para transparentar la elección. Ya fueron las elecciones del domingo pasado, inclusive hubo ganadores de diferentes fuerzas políticas o que ni siquiera estuvieron dentro del proyecto de la campaña de su servidor”.