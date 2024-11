Anaya y Murguía respaldan a Kuri ante hecho de violencia

Los senadores de la república de la bancada de Acción Nacional, Ricardo Anaya y Guadalupe Murguía señalaron su apoyo al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, tras los hechos de violencia que se vivieron el 9 de noviembre en el bar “Los Cantaritos”, en el que 10 personas perdieron la vida.

El ex candidato a la presidencia de la república, Anaya Cortes, mostró su solidaridad con las víctimas y también mandó un mensaje de apoyo con el gobernador, a quien le reconoció el salir a dar la cara tras lo sucedido.

“Expresar mi confianza en que en este trabajo coordinado se dará con los responsables y se seguirá trabajando para mantener a Querétaro como un lugar seguro, ese es el deseo que todos tenemos e insistir en el reconocimiento con el gobernador por salir a dar la cara”

Añadió que por el momento lo principal es un trabajo serio y coordinado entre los diversos órdenes de gobierno, además hizo un llamado a esperar que el proceso termine y se pueda dar con los responsables y no llamar a la especulación.

Por su parte Guadalupe Murguía, ex secretaria de gobernación de Querétaro, lamento lo sucedido y señalo está confiada en que con colaboración entre las autoridades municipales y estatales logren dar con los responsables, además de hacer un llamado a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch, a quien le pidió una nueva estrategia de seguridad.

“Espero que el próximo Secretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal presente una nueva estrategia de seguridad nacional... Es preocupante que la delincuencia organizada esté creciendo en el país. La gran diferencia es y debe ser que en Querétaro se determine quiénes fueron los delincuentes y no haya impunidad, eso hace la diferencia”

Añadió que es un buen momento para que las policías municipales y estatales refuercen sus actividades de prevención, para evitar que los grupos criminales operen en Querétaro, ya que señaló estar preocupada con que el estado comienza a vivir realidad similares a otras entidades como Sinaloa o Guerrero.

“Son hechos que a los queretanos nos duelen mucho y tenemos que reconocer, que se han presentado incluso en lugares muy cercanos a Querétaro... Se ha hecho una inversión muy importante que nos da la confianza en que la policía estatal y municipal pueden ayudarnos a prevenir y luego a identificar a los responsables para que los hechos no queden impunes”.

Por último, hizo un llamado a que el tema no se politice, pues es fundamental no buscar razones políticas en el hecho, si no se busque a los responsables, quienes son los verdaderos adversarios en esta lucha.