Martín Arango es el nuevo dirigente del PAN en Querétaro

El Partido Acción Nacional (PAN) vivió este fin de semana su proceso electoral para elegir a su mandato en el estado de Querétaro para el periodo 2024-2027. En el Martín Arango fue elegido tras ser el único candidato registrado para el cargo en el estado. Así, el nuevo dirigente de Acción Nacional se mostró comprometido a que el partido se mantenga unido.

Arango tomará las riendas del partido en uno de los momentos más importantes para el PAN en Querétaro y en el país, pues el partido está sumergido en un proceso de cambio luego de las derrotas en el proceso electoral de junio de este año y el estado tiene las miras puestas en la gubernatura que dejará Mauricio Kuri González en 2027.

Otro de los puntos en los que se comprometió el nuevo dirigente de Acción Nacional en Querétaro es a permanecer cercano con la gente y la sociedad, así como evitar que se lucre con los recientes casos de violencia que se han presentado en la capital del estado.

Respecto a Francisco Domínguez, el ex gobernador del estado, que en repetidas ocasiones manifestó su intención de abandonar el partido en caso de una victoria de Jorge Romero a nivel nacional, Martín Arango señaló que se reunió con Domínguez y este nunca le mencionó que abandonaría al PAN.

“Yo tengo confianza porque es un activo muy importante para nosotros, de que Pancho continuará por muchos años en esta institución, que es una institución que lo quiere y lo valora… A mí no me manifestó ningún tipo de amenaza de que se fuera a ir, eso me parece que no es algo que ni siquiera estemos contemplando nosotros. Me manifestó su apoyo y a la dirigencia estatal”.