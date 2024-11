Morena Querétaro elige a Gisela Sánchez Díaz de León como nueva presidenta estatal

Gisela Sánchez Díaz de León fue la elegida para renovar la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Querétaro, con 29 votos a favor de los consejeros. Sánchez Díaz, quien estará en el cargo hasta agosto de 2025, se comprometió a mantener la unidad interna del partido, incluso en el Congreso Local, donde Morena cuenta con mayoría por elección popular. También subrayó la importancia de fortalecer el partido a nivel local sin enfocarse en los temas electorales del momento.

Sánchez Díaz destacó que, además de consolidar la unidad, su gestión buscará ampliar la militancia y afiliar a más personas en el estado, haciendo un proceso de credencialización, a partir del 1 de diciembre. Con más de 30 años de colaboración con organizaciones populares enfocadas en derechos humanos y defensa de las mujeres, la nueva dirigente de Morena llega con una amplia experiencia en el activismo social y señaló respecto a su vinculación con el diputado federal Gilberto Herrera que no tiene ninguna filiación ni fobia.

“Que alguien que me conoce me diga que tengo alguna filia o fobia con alguien, yo en realidad me llevo muy bien con todas mis compañeras y compañeros, no tengo tema con ninguno y sé que puedo trabajar sola, vamos a trabajar todos juntos.”