Municipios metropolitanos establecen nuevo esquema para venta de alcohol

Los presidentes municipales de Querétaro, Corregidora, El Marqués, Huimilpan y San Juan del Río firmaron un convenio de coordinación con el que se comprometieron a implementar una misma estrategia en cuanto a la regulación de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, al menos durante los próximos tres años.

Tras los hechos violentos de la semana pasada en dos bares de la capital, los alcaldes crearon un acuerdo para que en los cinco municipios se apliquen las mismas medidas en restaurantes, bares y antros, a fin de garantizar que cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para operar.

Una de las medidas principales será el del horario límite para venta de alcohol, el cual se fijará hasta la 1:30 de la mañana. También, los municipios aplicarán los mismos requisitos para expedir licencias de funcionamiento y de venta de alcohol, y se pedirá a los establecimientos que ya no brinden vasos de plástico a los clientes para llevarse sus bebidas.

Los municipios acordaron realizar simulacros de evacuación cada tres meses, así como inspecciones para verificar que los lugares cuenten con adecuadas medidas de seguridad, protección civil, sistemas contra incendios y alarmas, salidas de emergencia y protocolos contra altercados entre clientes.

El secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz, remarcó que el convenio representará un antes y un después con respecto a la seguridad en lugares de entretenimiento. De igual forma, adelantó que su dependencia buscará promover la iniciativa en el resto de los municipios, con la intención de homologarla a nivel estatal y combatir otras problemáticas como la venta de bebidas adulteradas.

“Este tema no responde a una temporalidad, no son reglas nuevas, es un nuevo juego y este tendrá que ser de manera permanente por la seguridad y tranquilidad de los queretanos. Tenemos que entender que lo que se está buscando en este momento es que se normalice la vida en Querétaro, y sobre todo en un tema tan sensible como son los espacios de entretenimiento”, sostuvo.