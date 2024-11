No hay por qué alarmarse en Corregidora: Chepe Guerrero

El alcalde de Corregidora, Josué Guerrero Trapala, aseguró que no hay motivos de alarma en el municipio y que se mantiene la vigilancia preventiva. Además, informó sobre la clausura de cinco establecimientos por irregularidades en licencias y protección civil.

También aseguró que han sido meses tranquilos para el municipio que se encuentra tomando medidas de prevención, pero por el momento no se toman medidas extraordinarias en la entidad para frenar la inseguridad.

“En ese sentido, yo les diría: no hay en este momento un tema por el que alarmarse en Corregidora, ni por el cual tomar medidas extraordinarias. Continuamos con esta vigilancia y con este monitoreo y con la coordinación con las autoridades”, señaló el alcalde.

Señaló que no puede afirmar que el huachicol no exista en el municipio, pero sí que no habrá impunidad si se detecta cualquier tipo de delito, ya que añadió el secretario de Seguridad Pública de Corregidora, Ángel Rangel Nieves, no le ha informado por presencia de huachicol en el municipio y en las reuniones periódicas que sostienen solo se han presentado delitos del fuero común y faltas administrativas.

Sostuvo que mantiene contacto con alcaldes de municipios fronterizos como Apaseo el Grande, con el edil Josué Luis Oliveros, a quien conoce personalmente y se comunica regularmente por la situación de violencia que vive el municipio guanajuatense desde hace algunos años.

Sobre el tema de Guanajuato, Guerrero Trapala, confirmó que desde hace tiempo se realizan operativos en las colonias cercanas a los límites con este estado y se reciben notificaciones cuando ocurre algún evento para tener particular atención en las carreteras que conectan a ambos estados.

Reiteró que como parte de los operativos que ha realizado el equipo de inspección municipal de Corregidora se han cerrado hasta el momento 5 establecimientos que no cumplían con la disposición legal, así como notificaciones a otros espacios sobre presuntas irregularidades que se han detectado o han sido señaladas por la ciudadanía.

“No tengo los nombres, sé que fueron 5, entre ellos el Plebe de Mazatlán, creo que es su nombre, que está sobre Constituyentes y todos ellos tenían temas con los que no cumplían, ya sea alguna licencia de alcohol, licencia de funcionamiento actualizada o ya fuera con temas de protección civil”.

La lista de establecimientos clausurados incluye a El Chemita, La Octava, Malibú y Zeus.