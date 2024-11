Eden Ice presentó su Gala Previa al Nacional 2024

La gala contó con presentaciones de todo tipo:

Hanna Blanco Sánchez con “El Latido de Mi Corazón”, Julieta Garcés Maravilla con “Belle”, Joaquina Casarín Santoyo con “Survivor”, Paula Rangel Prieto con “Fly to Your Heart”, Ivanna Blanco Sánchez con “Bring Me to Life”, Valentina Martínez Chaparro con “Calling the Guardians”, Luisa Rangel Prieto con “The Greatest Show”, Diana Rodríguez Camacho con “Dream On”, Julianna Rydgberg Meneses con “The Pink Panther”, Montserrat Luque Gamboa, fundadora de Eden Ice, cerró las presentaciones con “Star Wars: The Clone Wars Tribute”.

Eden Ice Academy. |Cortesía.

El XXXVIII Campeonato Nacional de Patinaje Artístico sobre Hielo se llevará a cabo del 18 al 24 de noviembre en el Winter Sports Center Metepec, Estado de México. Este evento reunirá a los mejores patinadores del país, quienes competirán en diversas categorías, desde debutantes hasta niveles avanzados, en ramas femenil y varonil.

Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar recibirán medallas de oro, plata y bronce, mientras que todos los participantes recibirán un diploma electrónico. Este campeonato es un requisito para los atletas mexicanos que aspiran a competir internacionalmente. Montserrat Luque Gamboa, fundadora y directora de dicha academia, expresó su agradecimiento y apoyo tanto a los padres de familia como a las jóvenes patinadoras.

Dicho evento no solo mostró el talento de sus patinadoras, sino que también destacó la visión y pasión de la fundadora, quien ha convertido su amor por el patinaje al tener 12 años de experiencia en el hielo, hoy en día la academia es una plataforma para formar nuevas generaciones de atletas y promover el crecimiento de este deporte.