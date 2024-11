"Me ahogo de pensar en ti", el nuevo y cautivador sencillo de Mayumi

Su sonrisa lo dice todo. La emoción se refleja en sus ojos, y la felicidad es lo único que ocupa su mente. Así es como Mayumi, la joven cantautora queretana, presentó este jueves “Me ahogo de pensar en ti”, su último sencillo que nos regala una clara muestra de su cautivadora voz y de su vibrante propuesta musical.

En entrevista para Publimetro Querétaro, Mayumi nos compartió detalles sobre el lanzamiento de su más reciente tema, una composición que irradia energía en su melodía, pero al mismo tiempo melancolía en sus letras.

En palabras de la misma autora, la canción nos cuenta la historia de una ruptura que vivió durante su adolescencia, que más allá de volverse en un pasaje triste de su vida, se convirtió en una inspiración para construir su visión del amor y transformarla en letras para curarse el alma.

“Más que nada fue toda esta catarsis emocional que me tomó superar ese amor, esa decepción que a final de cuentas en ese tiempo era adolescente, entonces se sentía como de que no había un mañana, pero sí lo hay, solo que cuando creces te das cuenta. Mi única solución fue el escribirla y de ahí salió la canción”.

De mirada risueña y auténtica, Mayumi nos confesó que desde temprana edad descubrió en la escritura una manera de plasmar sus emociones, pero al darse cuenta que las palabras por sí solas no le bastaban para mostrar su sentir, decidió combinarlas con su pasión por la música, logrando así la manera más auténtica y libre de compartir su esencia con el mundo.

Es bajo esa premisa que la joven de 26 años dio vida a su último sencillo, a través del cual busca conectar con aquellas personas que en algún momento experimentaron el mismo sentimiento de desamor, con la esperanza de que sus oyentes encuentren refugio en sus letras al igual que ella.

“La música ha formado mi vida, nunca ha sido por etapas, siempre ha sido la música desde un principio como una solución a todos mis problemas. Si me siento mal, quiero escuchar música, si me siento bien canto, y si me siento mal también lo hago. La música es todo, todo mi mundo gira alrededor”.

Para Mayumi, la balada pop es el estilo con el que se identifica y con el que se siente más cómoda actualmente, aunque reveló que también ha experimentado con otros géneros musicales como la ópera y el flamenco, por lo cual reconoció que no le gusta encasillarse en un estilo musical.

Admitió que dedicarse de lleno a la música ha sido un proceso difícil, sobre todo porque la autocrítica es el mayor reto que enfrenta diariamente; sin embargo, sostuvo que su entusiasmo por lo que más ama y el apoyo de su familia han hecho que disfrute su presente al máximo.

“Personal y profesionalmente me siento feliz, porque hace varios años, unos antes de la pandemia, me costó muchísimo porque pasé por esta etapa de los veintes en los que me sentía perdida, en que no sabía qué hacer porque no me decidía si dedicarme a lo que quería”.