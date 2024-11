Activistas feministas convocan a marchar este 25 de noviembre

Activistas feministas y mujeres artesanas indígenas convocaron a marchar este 25 de noviembre para conmemorar el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas y el día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, siendo el punto de reunión la Alameda Hidalgo a las 4 de la tarde.

Explicaron que en México la violencia machista ha incrementado de manera considerable en los últimos 8 años, e incluso se tiene ya el primer lugar en pornografía infantil, abuso sexual y trata de menores edad, a lo que se suman los feminicidios, por lo que este contexto dijo que debe ser un llamado e invitación para organizarse.

“Es un llamado a todas las niñas y mujeres que se quieran sumar, hay mujeres comerciantes que se han acercado a nosotras, mujeres que trabajan en el transporte público, y estamos viendo que podemos hacer como mujeres y estar en estos diálogos de políticas públicas en donde se están negociando nuestros derechos”. — Activista Diana Chávez.

En esta rueda de prensa, Eleazar Espino, representante de la asociación Tradiciones Queretanas lamentó que en la capital el ser mujer y ser indígena “sea delito”, acusando que las autoridades locales están incumpliendo con lo que estipula la Constitución Política, y al recordar las agresiones del pasado 25 de octubre, acusó que se violaron derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, ya que aun cuando se les limita de estar en las calles hay proyectos “exclusivos” y no para todas las personas artesanas.

“Ahorita son 40 familias que las han dejado en la indefensión. Por eso nuestra lucha va encaminada a que gobierno estatal y municipal cumplan con el artículo segundo constitucional (..) y posterior a ello, que hagan modificaciones en el reglamento, porque son consideradas ambulantes, y no como artesanas”, explicó.

Asimismo, se puso sobre el debate el funcionamiento de la unidad 4 de la fiscalía general del estado, especializada en delitos sexuales y violencia familiar, por lo que llamaron a profesionalizar a su personal, ya que señalaron no hay trato adecuado a víctimas y al no tener las palabras jurídicas correctas se procede con el no ejercicio de acción penal, dejando en impunidad estos delitos.