Qrobús lanza tarjeta desechable y bono quincenal

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (Ameq) presentó dos nuevas formas de pago para el sistema de transporte público Qrobús. Se tratan de una tarjeta desechable diseñada para turistas, y de un nuevo Bono Qrobús de pago quincenal.

Gerardo Cuanalo, titular de la agencia, detalló que la tarjeta desechable, denominada Tarjeta Exprés, estará hecha de cartón biodegradable y tendrá un costo de 10 pesos, a diferencia de la tarjeta plástica, cuyo costo es de 38 pesos.

Además, indicó que podrá ser recargada para un máximo de 30 viajes, y adelantó que los usuarios podrán adquirirla a partir del 1 de diciembre en el módulo de atención de Qrobús ubicado en la Sala B de la Terminal de Autobuses. No obstante, aclaró que este producto no contará con el beneficio de trasbordo gratuito, a diferencia de las tarjetas de prepago convencionales.

“Es una tarjeta diseñada para visitantes de la ciudad, donde es una tarjeta económica, biodegradable, amigable con el medio ambiente y lo que se busca es que los usuarios puedan recargar desde un viaje hasta 30 viajes y puedan utilizarla”, dijo.

En cuanto al nuevo Bono Qrobús quincenal, el director precisó que tendrá un costo de 231 pesos. Al igual que los bonos semanales y mensuales, dicho método de pago servirá para viajes ilimitados mediante el escaneo de un código QR, y estará disponible a partir del 20 de noviembre.

“Ha habido muchas solicitudes de usuarios donde su pago lo reciben cada quince días y creemos que esta puede ser una modalidad muy viable para ellos, para que puedan pagar 231 pesos y puedan utilizar todo el sistema abierto durante quince días”, apuntó.

Otra de las novedades que presentó la Ameq fue la posibilidad de que las personas adultas mayores puedan subir y bajar de un autobús en cualquier lugar dentro de los colonias, con el objetivo de apoyar a la movilidad de dicha población. No obstante, Cuanalo Santos aclaró que la medida no podrá realizarse en vialidades grandes por cuestiones de seguridad, y explicó que tampoco será obligatoria, sino que los conductores serán capacitados para que decidan si aplicarla o no.

También, el titular de la Ameq informó sobre los avances de la construcción del patio de maniobras ubicado en boulevard de la Nación, el cual registra un avance del 83%. Dicho recinto, cuya inversión rondó los 241 millones de pesos, servirá para estacionar las 400 unidades Mercedes-Benz del gobierno estatal, y se prevé que para febrero del año entrante quede terminada.

Además, anunció que Querétaro será financiado por la Unión Europea con un monto de 7.8 millones de pesos, que serán utilizados para un Plan Integral de Movilidad. Esto, luego de que la entidad resultara seleccionada en la convocatoria “Desafíos Verdes Globales en México”.