Instalan Copladem en San Juan del Río

Con el objetivo de llevar a cabo la planeación para el desarrollo integral del municipio de San Juan del Río, este martes fue instalado y se tomó protesta a las y los integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) 2024-2027, organismo presidido por el alcalde sanjuanense, Roberto Cabrera Valencia.

Durante la primera sesión del Copladem, Roberto Cabrera resaltó que el desarrollo municipal en San Juan del Río es la piedra angular para construir un legado de bien común que beneficie a todas las familias. Agregó que, trabajando juntos, se logra que San Juan del Río sea un lugar donde cada familia pueda crecer, prosperar y sentirse orgullosa de su comunidad.

“Estoy seguro que lo van a hacer muy bien, porque estarán acompañados, acompañadas, de una gran participación de personas que vienen a aportar muchísimo: Profesionistas, de la industria, del campo, del comercio, academia; aportaciones muy interesantes que no se pueden quedar en el papel, que no se pueden quedar en las conclusiones y que no se pueden archivar en un cajón. Harán, no tengo la menor duda, la hoja de ruta para el trabajo de esta Administración y sentarán una vez más las bases para seguir construyendo en San Juan del Río un legado de bien común”, dijo Cabrera Valencia.