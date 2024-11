Presupuesto de Querétaro divide opiniones en Congreso local

Ante las cifras de 1.8% de crecimiento en el presupuesto estatal y baja de 4.3% de aportaciones, en el Congreso local diputados se mantienen a la expectativa de lo que se apruebe para la entidad por parte de la federación. Sin embargo, legisladores del PRI señalaron preocupación ante este incremento discorde al crecimiento poblacional y diputados de Morena se pronunciaron a favor de las políticas de austeridad.

El coordinador del PRI, en la LXI legislatura local, Paul Ospital, externó que hay preocupación con estas cifras al referir que uno de los principales retos es, el responder ante el crecimiento poblacional. Anualmente crece de manera considerable la cantidad de población que llega a vivir a la entidad, una situación particular que resaltó debe ser considera por la federación, así como la cantidad de recursos que aporta, ya que de lo contrario se podría mermar la calidad de vida de los habitantes.

“Es muy preocupante, porque Querétaro el reto principal que tiene es el crecimiento poblacional, sigue llegando gente todos los días, y la gente que llega a vivir a Querétaro, pues demanda servicios y demanda seguridad, agua, empleo, instalaciones de salud, y pues claro que requiere que el Gobierno les brinde servicios de calidad, pero esto cuesta”, remarcó.

De no incrementarse este porcentaje proporcionalmente en el presupuesto de lo que destina la federación para el Estado, en términos de lo que está creciendo la población, no se podrá responder a esta demanda, por lo que dijo se espera que esta situación particular sea expuesta y defendida por los diputados federales.

Por otra parte, Andrea Tovar Saavedra, diputada local de Morena y presidenta de la Mesa Directiva, defendió que se trata de un incremento, y que, como cada año, es muestra de que el gobierno federal quiere que le vaya bien al estado, pero que al no ser la propuesta final aún podría cambiar e ir al alza.

“Pues aún no está definido este incremento, pero bueno, de todas formas, creo que desde hace varios años ha estado incrementando el presupuesto para Querétaro y eso es muestra de la federación quiere que a Querétaro le vaya bien y que Querétaro cubra todas las necesidades que hoy tiene”.

Asimismo, el coordinador morenista, Edgar Inzunza, señaló que estarán pendientes de lo que se defina en el Congreso de la Unión y el recurso final y partidas que recibirá el estado para realizar un análisis, aunque reconoció que, de confirmarse estas cifras, se tendrá que aplicar una política de austeridad en el presupuesto estatal, priorizando a los sectores de mayor vulnerabilidad.