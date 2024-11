Expulsión de Piedragil es improcedente: Morena

La expulsión de Morena del diputado Sinhué Piedragil que promovió la expresidenta del partido en Querétaro, Rufina Benítez, resulta improcedente debido a que el legislador no violó los estatutos de la institución cuando se negó a mostrar el sentido de su voto en la elección de las comisiones del Congreso Local, explicó la nueva presidenta morenista en la entidad, Gisela Sánchez.

Y es que a finales del mes pasado, cuando todavía era presidenta de Morena en el estado, Rufina Benítez promovió la expulsión de Sinhué Piedragil en la Comisión de Honor y Justicia del partido, debido a que “traicionó” el acuerdo que habían hecho los diputados de la 4T de mostrar su voto antes de la elección de comisiones.

Sin embargo, indicó Gisela Sánchez, el diputado no incurrió en una falta al partido, pues al momento de que fue elegido para formar parte del Poder Legislativo, adquirió la libertad de votar sin la necesidad de justificar su voto, por lo cual consideró que el procedimiento será desechado.

“Creo que ella (Rufina Benítez) sigue el proceso, pero lo que hemos visto es que no procede. Cuando se es diputado, ya se es libre de votar por quién quieran las personas. Digamos que el juicio está más afuera que dentro del partido”, dijo la nueva presidenta, quien añadió: “Yo tengo entendido que no (sería sancionado), que los diputados no pueden someterse al Comité de Honor y Justicia”.

Pese a ello, Sánchez Díaz señaló que Sinhué Piedragil será sometido al “juicio de la gente”, pues sostuvo que el diputado no cumplió los compromisos de Morena con la ciudadanía. De igual forma, lanzó una advertencia tanto al Partido Verde como al PT en lo local, al sugerir que no están comprometidos con la voluntad de las personas que votaron por la alianza de la 4T a nivel nacional.

“Cuando alguien no obedece a la voluntad popular, esa persona es responsable de sus actos, y la gente le dice de una forma u otra. Yo no tengo permitido juzgar, pero es la gente la que, si no cumples con tu promesa de no robar, no mentir, no traicionar, de que el presupuesto sea para primero los pobres, si tú no cumples ese mandato, la gente te lo demanda”, finalizó.