Adeuda federación 123 mdp al campo queretano

El gobierno federal adeuda alrededor de 123 millones de pesos que iba a entregar al campo queretano durante este año, lo que ha afectado a alrededor de 18 mil productores. Así lo señaló el secretario de Desarrollo Agropecuario del estado (Sedea), Rosendo Anaya.

Y es que el pasado 21 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural todavía no entrega recursos de su programa “Bienestar para el Campo” en varias entidades, incluyendo a Querétaro.

Para ponerse al corriente, la presidenta planteó que una parte se pague durante este año y el resto para el 2025; sin embargo, el titular de la Sedea indicó que la federación no le ha notificado acerca de dicha medida, lo que mantienen a la expectativa a los productores que iban a ser beneficiados.

“No tenemos registrado de que ya tengan una fecha para cuándo se les vaya a entregar. Inclusive yo he tenido reuniones periódicas con los comisarios ejidales y traen esa preocupación de que no les han dado fecha y no se sabe si les vaya a llegar algo en este año. Tengo entendido que hay alrededor de seis o siete estados que están en la misma situación y que no les ha llegado”, dijo.