4 de cada 10 negocios en la capital operan de manera irregular

En el municipio de Querétaro, alrededor del 39% de las unidades económicas no se encuentran dentro del Empadronamiento Municipal de Funcionamiento, lo que significa que operan sin contar con una licencia. Así lo informó el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Sterling.

Según el INEGI, con corte al mes de diciembre, la capital queretana cuenta con 54 mil 327 negocios. Sin embargo, señaló el funcionario, solamente 33 mil forman parte del empadronamiento, y de esos, 26 mil 700 cuentan con licencia vigente.

En ese sentido, explicó que los 6 mil 300 que no han renovado su licencia, mantienen su registro en el padrón hasta por dos años. En caso de que ya no actualicen su permiso, dijo, se les retirará del empadronamiento y serán sujetas a sanciones en caso de que sean detectadas en operación.

“Puede que de esas 33 mil, solo 26 mil 700 hayan renovado este año pero cuentan con un periodo de dos años para perder ese registro. Entonces, tenemos alrededor de 7 mil que no renovaron este año pero que aún no pierden su registro en el padrón. Esas que no tienen hoy un registro son unidades propensas a alguna sanción; sin embargo, la instrucción del presidente es incrementar la formalidad de nuestra economía y lo que hace la Secretaría de Desarrollo Económico es ir invitando a estas unidades productivas a incorporarse en la formalidad”, dijo.