Querétaro podría tener 3 municipios más, Vizarrón ingresó iniciativa y Santiago Mexquititlán realizó una solicitud

El estado de Querétaro podría tener 3 municipios más, ya que se encuentra en revisión el proyecto de municipalización de Santa Rosa Jáuregui, y ya se ingresó una iniciativa para que Vizarrón logre convertirse en municipio también, así se informó durante la instalación de la Comisión de Asuntos Municipales en la LXI Legislatura local.

El presidente de la comisión Ulises Gómez de la Rosa, remarcó que estos serán parte de los trabajos que marcarán la agenda pública del estado, los cuales tienen antecedentes de intentos políticos, sociales e históricos, que desde la época colonial no han visto “la luz al final del túnel”, pero sí avances importantes como la reforma constitucional de 2003, que creaba los municipios de Santa Rosa y Santiago Mexquititlán, y aunque logró el aval del Legislativo no avanzó en los cabildos, siendo gobernador Ignacio Loyola, y es en 1997 el PAN utilizó esta bandera política pero no se tradujo en alguna acción, pero es en ese mismo año que Enrique Burgos García emite un decreto para reconocer a Vizarrón como municipio, pero no se discutió.

Con este recorrido histórico, apuntó que hay confianza que en este trienio se encontrará la apertura para discutir los temas, e incluso que sea en comisiones unidas.

“Le hemos pedido también a la Junta de Coordinación y a la secretaría de Servicios Parlamentarios que estas iniciativas de ley puedan discutirse en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Asuntos Municipales; además comentarles que el día de hoy por la mañana fue presentada otra iniciativa, que es la de municipalización de Vizarrón”.

Ante este suceso, Javier Sandoval, representante Asociación Vizarrón Libre celebró este hecho, ya que dijo se trata de la formalización de un proyecto por el cual se luchó durante 3 años, y que es el comienzo de una ruta de democracia y justicia, en la que los habitantes de esta zona de Cadereyta harán historia.

Ante estos proyectos, habitantes de Santiago Mexquititlán realizaron una solicitud para municipalizarse, pero esto bajo la categoría de municipio indígena. Omar de Jesús Nava, presidente del Comité de Gestores Sur del estado de Querétaro, resaltó que son más de 16 mil personas las que están impulsado este proyecto, debido al rezago económico, educativo y cultural en el que se encuentran.

Señaló que ven en la municipalización una oportunidad para que la palabra indígena deje de ser motivo de sumisión y discriminación, y sea motivo de orgullo, devolviéndole la dignidad a esta población, pero también la facultad de manejar sus propios recursos.

“Nos han mantenido en un rezago educativo, económico y social, por ejemplo, sí solicitamos apoyo para vivienda no se nos otorga de la mejor manera, se nos pide estar en algún partido o condicionados con alguna persona, y creo que nosotros como pueblo ya demostramos que somos capaces de organizarnos de la mejor manera, el pueblo quiere manejar de la mejor manera sus recursos”.

Al respecto, el secretario de gobierno, Carlos Alcaraz Gutiérrez, subrayó que serán respetuosos de los procesos legislativos y sus determinaciones, pero resaltó que la invitación es a priorizar a Querétaro, y con este fin valorar bajo el tamiz técnico, social y el contexto actual las 3 propuestas.