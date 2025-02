Con el apoyo del Gobernador, juntos protegeremos a nuestra juventud por un Querétaro con futuro: Agustín Dorantes

Invitado a tomar parte en la reunión con representantes de los medios de comunicación denominada “Contigo Informamos”, el Senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, anunció que el gobernador Mauricio Kuri le ha confiado a él y a la senadora Lupita Murguía, la presentación e impulso ante el Senado de la República de la iniciativa para proteger a niñas, niños y jóvenes de los peligros por el uso de las redes sociales.

“Cuando el Gobernador me dio a conocer esta iniciativa estuve platicando con muchos padres de familia y algunos de ellos me decían que el riesgo de estar en las redes sociales es como estar también por ejemplo en la calle sin el acompañamiento de un adulto. De un niño que puede estar expuesto a peligros desconocidos, sin el acompañamiento, sin la supervisión en la calle, debido a los grandes riesgos que se encuentran (como son) suplantadores de identidad, contenidos dañinos, y también por supuesto, malos hábitos. Y esta iniciativa no se trata de prohibir o de restringir, sino de regular y de potenciar”.