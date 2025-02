Querétaro pionero en México en lanzar una iniciativa para proteger a las niñas, niños y adolescentes en un mundo digital

En un hecho histórico que pone de manifiesto la premisa de la presente administración estatal de velar por la seguridad integral de las niñas, niños y adolescentes, que incluye el uso de la tecnología de manera responsable, el gobernador, Mauricio Kuri González, entregó un paquete de iniciativas para regular el acceso de los menores de edad a las redes sociales. Este fue entregado a los senadores por Querétaro, Lupita Murguía y Agustín Dorantes, para que la turnen al Congreso de la Unión, medidas que pretenden impactar en todo el país.

“Pero esto sí es muy importante de hacerlo ya, y tiene que venir una gran cantidad de acciones (…) Es que yo creo que no nos estamos dando cuenta de la gravedad del asunto, este es un tema muy preocupante que puede costar vidas de niños, que puede causar ser infelices a los chavitos (…) y es muy importante también que podamos exigirle a las plataformas de las redes sociales que nos ayuden, son parte importantísima de esto, y creo que ahora sí ya basta y podamos empezar a trabajar y empezar a ayudar a la niñez, porque este es un tema muy delicado”, manifestó.

Durante el ejercicio Contigo Informamos, Kuri González afirmó que esta iniciativa busca la libertad de las y los jóvenes para que no sean una conquista de la tecnología; refirió que abordarán un cabildeo con las diversas fuerzas políticas y esta misma semana la remitirán a los Congresos local y federal; aseveró que no importa quién meta el gol, siempre y cuando gane México, puesto que no es un tema de ego, sino dijo, es para cuidar a las y los niños.

“Lo que sí les digo es que yo estoy convencido que tenemos que hacer algo. No quiere decir que lo que yo ponga en la iniciativa quiere decir que esté bien, a lo mejor la pueden mejorar, todo es perfectible, pero lo más importante que tenemos que hacer es ya poner este debate nacional de lo que está sucediendo, porque los padres de familia no sabemos muchas veces cómo sacar adelante a nuestros chiquillos de algo que no sabíamos, hasta hace pocos años no sabíamos”, puntualizó.

Está acción, dijo, refrenda el compromiso de su gobierno de siempre poner sobre la mesa temas prioritarios que impactan la vida de la niñez y de las familias queretanas, misma que no pretende limitar la libertad, sino asegurar un desarrollo saludable y protegido, preservando valores que son el núcleo de la sociedad. Recalcó que la entidad se posiciona como el primer estado en México en establecer una ley así, un esfuerzo para el bien de quienes son el presente y el futuro de Querétaro.

Como sustento al anuncio de la ley, la secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, informó que la maduración del cerebro lleva hasta 30 años, por lo que una región del mismo en los niños, niñas y adolescentes está apenas en ese proceso, de ahí que asumen riesgos, porque no se miden las consecuencias y priorizan la aceptación social.

Explicó que esta situación afecta la toma de decisiones, además de que no hay un control adecuado de impulsos y también favorece que haya una nula tolerancia a la frustración. Abundó que a esto se suma la falta de sueño y es que cuatro de cada 10 infantes y jóvenes en Querétaro duermen solo cinco horas por estar conectados en sus aparatos en la noche o muy temprano.

La titular de la SESA especificó que esta actividad además favorece el aislamiento social lo que ha permitido un aumento de un 15 por ciento en la ansiedad y 18 por ciento en la depresión, que son las principales causas de demanda de atención en temas de salud mental. Añadió que otros efectos negativos radican en el impacto emocional, un 45 por ciento de los jóvenes han sentido desánimo, esta angustia afecta su vida cotidiana, su desempeño escolar y sus relaciones sociales.

Trabajar por la juventud no es un discurso, es una decisión, subrayó la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, quien asumió que esta ley es una medida histórica con la que se va a proteger a los niños, las niñas y jóvenes en el mundo digital, misma que establece que los menores de 14 años no podrán acceder a las redes sociales y que los adolescentes de 15 a 17 podrán hacer uso de ellas con supervisión parental.

“Es importante entender que esta ley no es sobre prohibir, sino sobre cuidar, prevenir y garantizarle a la niñez y a la juventud el derecho a una vida libre de violencia (…) Hoy hay muchos riesgos en las redes sociales que vulneran a nuestros niños y jóvenes y como gobierno no podíamos ignorar”, apuntó.

Detalló que, de los 373 mil niños y jóvenes de ocho a 17 años en Querétaro, el 70 por ciento tienen acceso a internet; sin embargo, precisó que lo alarmante es que muchos queretanos reportaron haber sido víctimas de acoso en línea, por lo que genera una urgente necesidad de regulación digital que protege a la niñez y a la juventud de cuatro riesgos.

La titular de la SEJUVE señaló que tales riesgos son: la adicción a las redes sociales, pues los jóvenes pasan de cuatro a cinco horas diarias. El tema del ciberbullying, en México ocupa el primer lugar en el mundo en casos de bullying y este ya llegó a las redes sociales. Además, el 32.7 por ciento de las mujeres de entre 12 y 19 años ha sido víctima de ciberacoso.

Especificó que el tercer riesgo es la pornografía y es que el contacto inicial con esta suele ocurrir entre los nueve y los 12 años y nueve de cada 10 adolescentes la consume desde su teléfono móvil. Agregó que el cuarto riesgo es la trata de menores, un 62 por ciento de las víctimas de este delito fueron contactadas por primera vez a través de internet y las redes más usadas fueron Facebook e Instagram.

Al tomar la palabra, el director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, convocó a la sociedad queretana a trabajar juntos, Estado y familias, para proteger a la población más joven de los peligros digitales que enfrentan sin conciencia todos los días.

Precisó que entre 2023 y 2024, los reportes que recibió la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a través del 911, originados por conductas de riesgo en redes sociales, pasaron de un 100 a un 163 por ciento. De los atendidos en 2023, refirió que el 56 por ciento fueron por acoso cibernético y 20 por ciento por sextorsión. En 2024, añadió, 69 por ciento fue por acoso sexual cibernético y el 19 por ciento fue por amenazas digitales. Por lo que reconoció la relevancia de promover este tipo de iniciativas en la entidad y el país.

En su oportunidad, el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, enfatizó que las niñas, niños y adolescentes son prioridad para el Estado, y las medidas anunciadas por el mandatario queretano cumplen cabalmente con Plan Estatal de Desarrollo en el eje primero de vida y dignidad, así como el eje quinto que tiene que ver con la seguridad de las personas.

Agregó que por instrucciones del Gobernador se convocará a los representantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para tomar las determinaciones en el seno de su Consejo y fortalecer la estrategia. Aunado a esto, indicó que se buscará la articulación con el Poder Legislativo de las distintas iniciativas que propone la administración estatal, las cuales, dijo, ya cuentan con el consenso de todas las fuerzas políticas.

La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, compartió que desde la dependencia que ella encabeza han detectado en particular temas de atención emocional y mental, bullying, ciberacoso, acoso sexual, y consumo de drogas. Informó que durante el 2024 reportaron 100 casos por semana, principalmente en temas de ansiedad, depresión, y estrés.

Durante su mensaje, el senador de la República, Agustín Dorantes Lámbarri, ponderó que esta iniciativa no busca prohibir o restringir, sino regular y potenciar el uso adecuado de las redes sociales. Aseguró que la presentación de la misma generará mucho debate en el Congreso de la Unión, motivo por el que se buscará hacer un ejercicio de diálogo, colaboración y de parlamento abierto, a fin de nutrirla y que tenga impacto en todo el país.

Informó que la iniciativa contempla reformar dos leyes: la ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y como secretario de la Comisión relacionada con esta última en el Senado, apuntó que será impulsada para que se convierta en una realidad.

“Entonces que sepan que vamos a llevar esta iniciativa de Querétaro a todo México para defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de la mano de la legisladora, Lupita Murguía, su servidor, y estoy seguro que vamos a impactar no solo en Querétaro, sino en todo el país”, subrayó.

La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, coincidió con lo señalado durante el ejercicio “Contigo Informamos”. Del mismo modo compartió una serie de peligros a los que se exponen los menores y jóvenes en general, y manifestó su interés y compromiso de hacer suya la iniciativa presentada por el Gobernador de Querétaro con el propósito de que esta tenga eco a nivel federal.