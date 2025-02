Daniel Boaventura: 10 Años de Ser un Showman en México

Escuchar el nombre de Daniel Boaventura ya se ha hecho muy común en nuestra ciudad, pues el cantante brasileño ha hecho a Querétaro parte obligada ya de sus giras. Ahora, después de casi dos años, regresa a “su casa” para iniciar su gira por México en la que, por cierto, aprovechará para celebrar 10 años que su aventura musical inicio en nuestro país.

“Aunque tengo 34 años cantando este año, siento con más fuerza el ser cantante, siento que es donde está mi foco, es donde quiero concentrarme más, quiero en el futuro próximo, quiero lanzar un sencillo inédito el cual estoy trabajando con compositores de Miami. Quiero concentrarme en mi carrera de cantante, que es donde más me siento realizado”.

Platicar con Daniel es una charla que te lleva del escenario musical al teatro, a la actuación y su visión musical, pero lo que es indudable, es su amor por México, el cariño que le tiene a nuestro Querétaro Lindo y a su público que fielmente acude a sus presentaciones quien podrá presenciar el arranque de su gira “En Casa”.

“Hace mucho tiempo que no vuelvo a Querétaro, ya extraño. En este tiempo pude agregar canciones al repertorio. Además, este año conmemoro 10 años de que mi experiencia mexicana empezó; la primera vez que me presenté en México fue en el 2015 y que gusto poder volver con el repertorio que a lo largo del tiempo han tenido más éxito; la idea es que todos se pongan a bailar, a cantar, que sea una gran experiencia”.

Quienes han estado presente en su espectáculo salen sonrientes y cautivados por su carisma, su estilo de interpretar y su voz; basta ver algunos videos en las redes sociales para que ese ánimo se contagie y el ritmo de su música con ese toque se apodere de nuestros movimientos.

“Mostrar la música es una misión de mi vida, cuando veo familias en mi show, me quedo muy emocionado, muy feliz porque es muy cool ver gente de todas las edades y que cada uno de ellos tendrá su momento de diversión; la música no tiene límites… Sé que es una frase muy cliché, pero de verdad creo que hay público para todo. Veo en mis shows un público heterogéneo, a veces los niños van a mi show de saco y corbata, cantan mis canciones, me piden ‘Fly Me To The Moon’, es padre, es increíble. Siempre habrá espacio para la música de calidad, la música de calidad es la que resiste al efecto del tiempo y siempre habrá cantantes para este estilo”.

Tanto tiempo pasa en México, que ya lo considera su casa, imposible no enamorarse, tanto así que no descarta la posibilidad de agregar un toque de Mariachi a su espectáculo.

“Durante la gira ‘Cómplices’, Filippa me presentó las canciones de Juan Gabriel y me quedé encantado con su trayectoria como artista, que se fue tan temprano, pero dejo un trabajo grandioso. Y cada vez que presentábamos “Cómplices” cantábamos a Juan Gabriel con Mariachi, que cantar con mariachi para mí es una emoción muy grande; cantar ‘México, Lindo y Querido’, el público canta en coro y es una emoción que no hay como explicarla”

Aunque no desecha la opción del mariachi, ni la opción de volver al teatro como en sus inicios, sabemos que su fuerte es hacernos disfrutar con las interpretaciones de canciones clásicas con su estilo, esas que por cultura general conocemos, un show con un repertorio ecléctico que nos remonta a Rod Stweart, KC and The Sunshine Band, Roberto Carlos y hasta a Juan Gabriel.

“La última presentación que hice como actor fue con Los Locos Adams en Sao Pablo y fue muy exitosa, un año con sold outs. Yo interpretaba a Homero. Pero ahora quiero concentrar mi energía cada vez más en el canto. Claro, siempre hay tentaciones, soy fan de Stephen Sondheim, su talento era tan grande, algo así lo haría. El musical que a mí me gusta es el Sweeney Todd: El Barbero Asesino de Fleet Street, es un género distinto que me encanta, en este musical el autor agrega el terror y música de una calidad increíble, si estoy apareciera en mi vida sería muy difícil resistir la tentación, sólo así regresaría a la actuación”.

Por lo pronto, esperamos que sea el 7 de marzo para darnos cita en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en donde tendremos la oportunidad de disfrutar del arranque de gira de Daniel Boaventura y celebrar con él 10 años de ser un showman en México.