Ley Kuri busca tipificar delito de “grooming”

Las iniciativas en materia de protección cibernética para menores que propuso el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, contemplan la tipificación del delito de simulación en redes sociales, también conocido como “grooming” para quienes hagan perfiles falsos con la intención de atraer a menores de edad.

El mandatario estatal explicó que, dentro de su paquete de reformas, solicita penas de hasta 6 años de prisión a personas que contacten mediante engaños y se aprovechen de la confianza de menores de edad en redes sociales con fines lascivos.

Kuri González indicó que en 2024, la Policía Cibernética del estado detectó 15 casos de “grooming” en Querétaro. Por ello, subrayó la importancia de endurecer penas para los delitos cibernéticos que afectan a los menores.

“Aunque no llegaron a concretarse, once de esos quince casos fueron muy delicados, entonces es muy importante que sepan que en Querétaro no vamos a permitir que lastimen a los niños”, sostuvo.