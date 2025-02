Feminicidio de Perla ya se judicializó y está pendiente orden de aprehensión

El feminicidio de Perla, odontóloga que fue asesinada en su consultorio en San Juan del Río, ya fue judicializado, confirmó el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

El pasado 11 de febrero fue hallada sin vida y con huellas de violencia, motivo por el cual colectivas realizaron una marcha el pasado domingo para exigir justicia y que no se permita la impunidad, así como para pedir que las autoridades no recurran a la intimidación de la familia.

“Ya se judicializó ante el Poder Judicial y tenemos un avance tangible, y esperemos dar mayores resultados”, puntualizó.

Sin embargo, agregó que al tratarse de una investigación en curso no se darán mayores detalles, pero enfatizó que está avanzando y que se está cumpliendo con el principio de perspectiva de género.

“La intervención inmediata fue a cargo de la fiscalía especializada en la temática de feminicidio, el protocolo que se aplicó es propiamente el de feminicidio y nosotros hemos hecho toda la investigación con ese tratamiento, es decir que se ha cumplido con los lineamientos y normatividad para que se tramite de esa manera”.

En este mismo tema, Bolívar Rubio Medina, director jurídico del Poder Judicial del Estado de Querétaro, confirmó esta situación, pero agregó que está pendiente una orden de aprehensión.

“Actualmente no tenemos esa audiencia de vinculación a proceso sobre el probable inculpado en este caso”, precisó.

Por ello, resaltó que no se ha iniciado el procedimiento, en tanto no esté el imputado no se puede continuar con el proceso, ya que se requiere escuchar a la persona antes de poderse vincular a proceso.

Sobre este caso, colectivas y activistas solicitaron a las autoridades que sea juzgado bajo esta figura de feminicidio, al tratarse de un asesinato violento de una mujer, para que con ello las consecuencias y pena sea mayores que un homicidio.