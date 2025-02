Prohibición de celulares en escuelas podría generar abstinencia, reconoce Kuri

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, reconoció que algunos menores podrían experimentar síntomas de abstinencia en las escuelas por la prohibición del uso del celular, por lo cual llamó a padres de familia y personal educativo a estar al pendiente de dicho fenómeno.

Luego de que la medida fuera aprobada en la entidad el pasado miércoles, el mandatario estatal sostuvo que la restricción ha sido bien recibida por los padres de familia y por las escuelas, con lo cual defendió la propuesta pese a la abstinencia que pudieran mostrar los estudiantes.

“Sí pueden tener un síntoma de abstinencia, en la escuela sobre todo, porque ahorita lo demás no hay todavía hasta que no pase la ley. Pero tendrán las mismas escuelas que estar muy al pendiente, y de verdad los padres de familia lo han tomado muy bien, los maestros lo han tomado muy bien, la idea es que puedan estar bien concentrados en la escuela y que no tengan que estar viendo celulares”, dijo.

De acuerdo con especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el uso desmedido y sin supervisión de las redes sociales, internet, teléfonos celulares y videojuegos entre menores de edad puede desencadenar problemas de salud mental, principalmente manifestándose en síntomas de ansiedad y depresión.

Según Pedro Hiram Saldívar Barreto, coordinador de Programas Médicos de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones del IMSS, las redes sociales ofrecen beneficios como el acceso a información diversa e interacciones a larga a distancia, pero también pueden dar lugar a problemas de salud mental cuando su uso es constante.

A decir del especialista, de manera paradójica las interacciones virtuales pueden resultar en un aislamiento social, ya que se trata de relaciones que carecen de autenticidad y se limitan al ámbito online o virtual; se pierden objetivos vitales cuando las personas dedican la mayor parte del día de manera exclusiva a las redes sociales, exponiéndose además a la vulnerabilidad de recibir algún tipo de acoso al compartir información e imágenes personales.