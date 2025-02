Población de Vizarrón y Santa Rosa Jáuregui no podrá ser consultada para creación de nuevos municipios

La población de Vizarrón y Santa Rosa Jáuregui, que han estado solicitando convertirse en nuevos municipios, no podrá ser consultada para este proceso, así lo señala la nueva Ley de Participación Ciudadana del estado de Querétaro.

En días pasados, desde el Congreso local, se envió una solicitud al Instituto Electoral del estado para determinar si debería ser el plebiscito o referéndum el mejor mecanismo de consulta a implementar en este proceso.

Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta, precisó que el órgano electoral no puede pronunciarse sobre este tema, al no haber una solicitud formal para la realización de algún procedimiento. No obstante, con la ley anterior se podía solicitar la aplicación de ambos mecanismos para estos casos, cuyo escenario cambió con las reformas.

“Sin embargo, desde el 14 de febrero, se publicó la nueva ley de Participación, y el escenario cambia sobre los mecanismos de participación y no me puedo pronunciar sobre si es viable la solicitud porque, en este momento, no existe alguna y en todo caso de que se ingrese se podría dar una postura hasta que se llegue al Consejo General”.

La ley señala, en los artículos 12, 29 y 56 que, “no podrán someterse a plebiscito o referéndum la creación de municipios” , ni tampoco este tema podrá estar sujeto a iniciativas ciudadanas.

Desde el 11 de octubre 2024 se ingresó la iniciativa para crear el municipio de Santa rosa Jáuregui, sobre la cual ya se han realizado 10 asambleas, pero se espera llegar a 70 o 75 para trabajar con las 44 comunidades y barrios de esta delegación; mientras que el 3 de diciembre de 2024 se ingresó la iniciativa sobre Vizarrón, ambas se encuentran en análisis en la comisión de Puntos Constitucionales.

En este tema, el autor de los proyectos, Ulises Gómez de la Rosa, destacó que, se está buscando la mayor participación ciudadana posible, al ser proyectos que nacieron de la ciudadanía.

Recordó que la intención era realizar un referéndum en este 2025, y aunque no mencionó si la ley implicaría algún cambio en el proceso, indicó que se está buscando ponerse de acuerdo con la Comisión de Puntos Constitucionales para que avale el trabajo que se está realizando en las comunidades y que esto nutra el dictamen y decisión que se tome en su momento para llegar al pleno.