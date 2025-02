Prohibiciones no garantizan bienestar de niñez y adolescencias, señala PT y plantea educación digital

El prohibir el uso de las redes sociales y celulares, no garantiza el bienestar de la niñez y las adolescencias, remarcaron la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Claudia Díaz Gayou y Valeria Flores Gauna, comisionada política del partido en Querétaro.

Esto ante las iniciativas presentadas por el gobernador del estado, en el Congreso local y Senado, para sancionar con mayores penas los delitos cometidos contra menores a través de las redes sociales, la prohibición para uso de redes sociales en menores de 14 años de edad, así como la necesidad de permiso de padres y tutores de menores de 14 a 18 años para su acceso.

“Sabemos de la regulación y la prohibición del uso de la telefonía, y me parece que tenemos que tener un debate a profundidad para conocer lo que se busca con esta iniciativa de ley, ya que el prohibir no garantiza el bienestar de las juventudes y los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta palabra “prohibir” las redes sociales va muy a la era precaica en el que al no tener control de la situación teníamos que prohibir”, mencionó Díaz Gayou.

Antes de apostar por la prohibición, enfatizaron que lo que se requiere es plantear una estrategia de educación integral digital y con ello hacer conciencia del correcto uso de las redes, así como las medidas a tomar para evitar caer en situaciones de peligro.

A partir de la revisión de la iniciativa, se determinará si se presenta alguna propuesta adicional, ya que subrayó que la postura va a ser de sumar y ayudar a la educación en Querétaro y fortalecer el cuidado de este sector de la población.

“Lo que podemos hacer es crear los programas necesarios para trabajar en conjunto partidos políticos, organizaciones civiles, padres y madres de familia, órdenes de gobierno, para poder crea los programas que beneficien, y más allá de prohibir ayuden a las juventudes y niñez a saber los beneficios, los pros y contras del uso de las redes sociales y el celular”, puntualizó Flores Gauna.

Esto, dijo que, no se trata de una postura contraria y que adelante un rechazo, ya que está por comenzar la revisión de la iniciativa, por lo que es un posicionamiento genérico.

Aunque el proyecto fue recibido por representantes de PAN, Morena, PRI y Movimiento Ciudadano, la representación del PT no fue convocada a tener este acercamiento, por lo que no se conoce el documento solo lo dado a conocer ante medios de comunicación.