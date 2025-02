Reconoce PAN descuidos por uso de imágenes de menores en campañas

El presidente del PAN en Querétaro, Martín Arango, reconoció que durante el pasado proceso electoral, el partido incurrió en una serie de descuidos al incorporar imágenes de menores en campañas, lo que derivó en multas por vulnerar el interés superior de la niñez.

Y es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro señaló recientemente que el uso de imágenes de niños y adolescentes sin autorización de sus padres fue el acto más denunciado durante el periodo electoral 2023-2024.

Al respecto, el dirigente estatal panista aclaró que el órgano electoral no ha notificado al partido sobre el total de infracciones por dichos actos. No obstante, admitió que el PAN cometió descuidos de carácter jurídico al no informar oportunamente a sus candidatos acerca de los lineamiento de protección a menores, algo que, aseguró, no ocurrirá durante su gestión.

“Anteriormente bastaba con que nosotros como partido avisáramos de manera oportuna de las reglas que existen en la materia, me parece que esto es algo que no va a volver a suceder, es algo en lo que tenemos experiencia y que no vamos a permitir que ocurra de nueva cuenta”, dijo.

Pese a ello, Arango García sostuvo que el uso de imágenes no autorizadas de menores ocurrió solamente en redes sociales. De igual forma, aseveró que dichas faltas fueron las más graves cometidas por los panistas, con lo cual descartó que hayan existido acusaciones de otra naturaleza.

“No lo hago menos, pero a nosotros no se nos ha sancionado por temas terribles como lo puede ser la compra de votos o como puede ser publicidad engañosa, otro tipo de infracciones que me parece que son mucho más graves”, subrayó.

Cabe mencionar que, según el artículo 104 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el uso de imágenes o datos de menores de edad en propaganda electoral debe contar con el consentimiento por escrito de padres o tutores. En caso de que la aparición de los menores sea incidental, los partidos están obligados a difuminar, ocultar o hacer irreconocible su identidad para garantizar la protección de su dignidad y sus derechos.