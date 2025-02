Plantea Kuri reducir número de municipios para ahorrar costos

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, planteó que, a largo plazo, se podría reducir el número de municipios en la entidad, con el objetivo de ahorrar gastos administrativos y generar gobiernos locales más eficientes para atender las necesidades ciudadanas.

A decir del mandatario estatal, varios de los principales retos que enfrenta México están relacionados con la cantidad de municipios —2 mil 477 actualmente, según el INEGI—, por lo cual sostuvo que fusionar algunos supondría ahorros en sueldos de funcionarios y otros gastos.

En el caso específico de Querétaro, sugirió que la Zona Metropolitana podría estar compuesta por menos municipios y crear la figura de “gerente metropolitano” para suplir a los alcaldes. Incluso, planteó que la propuesta debería ser discutida a nivel nacional.

“Yo creo que algún día se debería de poner en la discusión cómo hacerle, ya sea para bajar municipios y que haya, de cuatro municipios metropolitanos, pensar en menos. Te ahorrarías un chorro de lana en secretarios, en regidores, se podrían ahorrar un chorro de cosas, y quizá me estoy yendo de más y me estoy equivocando, pero quizás ponerlo en la mente y si no se puede eso, empezar a pensar en organismos como gerentes de ciudad, gerentes metropolitanos”, dijo.