Queretana termina en lugar 20 en el Maratón de Sevilla

La maratonista olímpica Daniela Torres Huerta inició con gran ritmo, registrando 35:19 en los primeros 10 km, 1:10:31 en los 20 km y 1:46:39 al alcanzar los 30 km. Aunque su velocidad disminuyó en los últimos segmentos, con 2:28:35 en los 40 km, logró posicionarse como la cuarta mejor latinoamericana de la competencia, detrás de la peruana Sheyla Eulogio (2:27:52) y las ecuatorianas Mary Granja (2:28:46) y Rosa Chacha (2:34:56).

Aunque no superó su mejor marca personal de 2:28:55 y tampoco alcanzó la mínima requerida para el Campeonato Mundial de Tokio 2025 (2:23:30), su desempeño en Sevilla representa un paso significativo en su preparación para clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

<i>“Hoy puedo decir que la lesión que me agobió durante tantos meses y que me habia llenado de muchas inseguridades ya es cosa del pasado. Me demostré que estoy sana, que estoy fuerte, que tengo control de mis pensamientos, que puedo disfrutar otra vez de esto, y esa es la mayor victoria”. </i>Mencionó la atleta en sus redes sociales.