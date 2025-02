La participación ciudadana: clave para el cuidado de niñas, niños y adolescentes

La protección de la niñez y la adolescencia no es solo responsabilidad del gobierno, sino un compromiso que involucra a toda la sociedad. Por ello, es fundamental la reforma propuesta a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro y al Código Penal de dicho estado, que permitirá protegerlos de los riesgos que existen en las redes sociales. Esta iniciativa es clave para reforzar la seguridad y el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes, pero su éxito dependerá de la participación activa de la ciudadanía.

Esta ley, impulsada valientemente por el gobernador Mauricio Kuri, fortalece los mecanismos de prevención y sanción de delitos contra menores de edad cometidos en el entorno digital, la regulación de las redes sociales y el uso responsable de los dispositivos tecnológicos durante las jornadas académicas en instituciones de educación básica y media superior públicas y privadas. Estas medidas son fundamentales, pero para que realmente generen un impacto, es indispensable que la sociedad se involucre activamente en su aplicación.

La participación ciudadana es el pilar que sostiene cualquier esfuerzo legislativo en favor del bien común, por eso no basta con tener leyes más estrictas si no existe una comunidad atenta, dispuesta a denunciar, a educar y a proteger a los más vulnerables, de ahí el llamado a todas y todos: madres y padres de familia, docentes, empresarios, servidores públicos y sociedad en general, porque no se trata de una ley prohibitiva, se trata de cuidar a quienes amamos, a nuestros hijos.

Desde el hogar, la participación comienza con la formación de valores y la construcción de un entorno seguro para nuestras niñas y niños, que exista una comunicación abierta, la educación sobre sus derechos y la generación de confianza para que puedan expresar sus preocupaciones son esenciales. En las escuelas, el papel de docentes y directivos es clave para detectar signos de alerta y actuar de manera oportuna. Esta ley de protección de menores otorga herramientas, pero es la sociedad la que debe aplicarlas con responsabilidad.

Además, la denuncia ciudadana es una herramienta poderosa. Muchas veces, los delitos contra menores quedan impunes por miedo o desconocimiento, debemos fomentar y promover una cultura de denuncia y apoyo a las víctimas, asegurando que las autoridades puedan actuar de manera eficaz.

Juntos, podemos construir un entorno seguro para nuestras niñas, niños y adolescentes. La protección de su presente es la garantía de un mejor futuro para todos.