Huelga genera rispidez entre Cadereyta y gobierno estatal

La huelga de trabajadores municipales de Cadereyta está generando discrepancia entre la presidenta municipal Astrid Ortega y el gobernador Mauricio Kuri, pues mientras que la alcaldesa rechazó una reunión con la titular de la Secretaría del Trabajo, el mandatario estatal le atribuyó falta de voluntad para recibir el apoyo del estado.

Inicialmente, Astrid Ortega había solicitado un auxilio financiero al gobierno estatal para cubrir la deuda de 52 millones de pesos que tiene el municipio con sus trabajadores. Ante ello, el gobernador ofreció mediar la huelga a través de la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, pero la alcaldesa se negó a reunirse con ella para evitar especulaciones por parte de los sindicalistas.

En respuesta a ello, Kuri González le pidió “voluntad” a la alcaldesa para recibir la intervención de la secretaria del Trabajo antes de solicitar recursos. Además, hizo un llamado a evitar politizar el asunto, al señalar que los más afectados son los ciudadanos de Cadereyta.

“Yo quiero que le vaya bien a Cadereyta, no quiero empezar a politizar un tema que no debe ser. Lo está viendo la secretaría, si la presidenta nos dice que ocupa recursos, que nos diga para qué son los recursos. No es que tengamos, al contrario, hemos cada vez recibido menos recursos de la federación, ella tiene muy buenos contactos en la federación y creo que es importante que cada quién hagamos nuestra parte. Hacemos nuestra parte pero es importante que ella tenga voluntad y que vea a la secretaria del Trabajo, que es la responsable, pero si no quiere nuestra ayuda…”, dijo.

El gobernador aclaró que Astrid Ortega no ha buscado un encuentro personal con él. Además, aunque reiteró su disposición para apoyarla en el conflicto, dijo preferir “ya no meterse, para no politizar el tema”.

“De verdad, yo estoy para ayudarla, pero si te dicen ‘oye, mándame 50 millones de pesos’… que vaya la secretaria, que revise, que vea lo que está pasando, cómo se tiene que pagar, si es que se tiene que pagar. Creo que la política debe ser el arte de llegar a acuerdos”, sostuvo.

A dos semanas de haber estallado el paro indefinido de labores, huelguistas del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Cadereyta se presentaron este miércoles en la sede de la Secretaría del Trabajo, donde solicitaron la intervención de la titular.

Esto se contrapone a las intenciones de la alcaldesa, pues ella aseguró que su negativa de reunirse con Liliana San Martín fue para evitar que especulaciones por parte de los sindicalistas sobre “tratos en lo oscurito”.