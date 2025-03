Crece tensión entre gobernador y alcaldesa de Cadereyta por huelga

La huelga de trabajadores municipales de Cadereyta generó un nuevo nivel de tensión entre el gobernador Mauricio Kuri y la alcaldesa Astrid Ortega. Lo anterior, luego de que el mandatario estatal calificara como “poco elegante” y de “nivel político bajo” una declaración de la presidenta municipal en la que hizo alusión al costo del Paseo 5 de Febrero.

Y es que el pasado viernes, la alcaldesa morenista subió un video en redes sociales en donde señaló que los 52 millones de pesos solicitados al gobierno estatal para cubrir el adeudo con los huelguistas equivalen a la remodelación de 40 metros de la megaobra vial, con lo cual refirió que en el estado “sí hay dinero” para el auxilio financiero.

En respuesta a ello, el gobernador insistió en que no buscará politizar el asunto, y reiteró que existe voluntad de su parte para mediar el conflicto. No obstante, sostuvo que a él “sí le gusta hacerse cargo de lo suyo”, por lo cual llamó a la alcaldesa a “hacerse cargo de su presupuesto” y a no repartir culpas.

“Me contrataron para resolver los problemas y estar al pendiente de la gente, no para estar diciendo por qué no habían hecho las cosas o por qué el de arriba tuvo la culpa o porque Pancho (Domínguez) me dejó tal. Francamente decir eso es poco elegante y con un nivel político muy bajo que yo no le voy a entrar”, sostuvo.

Kuri González aseguró que “no le echó la culpa a nadie” por el recorte federal del 2024 o por la falta de apoyo de 900 millones de pesos que prometió el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para el Paseo 5 de Febrero. Además, al ser cuestionado sobre si atenderá la solicitud de la alcaldesa de reunirse personalmente, señaló que dejará el tema en manos de la Secretaría del Trabajo para no hacer un “circo mediático”.

“Lo que puedo decir es que no lo politicen, yo puedo responder y decir mil cosas… Tren Maya, mil cosas. No lo voy a hacer porque a mí me gusta hacerme cargo de lo mío y sacarlo adelante. Eso francamente no ayuda a la gente de Cadereyta. Yo no debería estar pensando en partidos políticos, yo debería estar pensando en la gente, yo debo tener una buena relación con la presidenta, yo tengo una responsabilidad con la gente”, dijo.

Posteriormente, Astrid Ortega publicó un nuevo video en el que dijo seguir a la espera de la respuesta del gobernador para sostener una reunión presencial, pues consideró que sus declaraciones pudieron haber surgido por una “tergiversación”.

“Aunque ha habido algunas notas periodísticas que han salido al respecto, para evitar todo el tema de una posible tergiversación, esperaré la respuesta formal del señor gobernador en cuestión al oficio que le hice llegar la semana pasada”, mencionó la alcaldesa.

La huelga en Cadereyta, que el pasado viernes cumplió dos semanas, llegó hasta la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que pedirá la intervención de la Secretaría de Gobernación.

Por otro lado, la Secretaría de Turismo en el estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, advirtió que Cadereyta podría estar en riesgo de perder su nombramiento de “Pueblo Mágico” en caso de que se prolongue la falta de servicios públicos.