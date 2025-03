Aranceles ponen en riesgo sector de autopartes en Querétaro

En Querétaro, la industria de las autopartes sería la más afectada por los aranceles del 25% que impuso Estados Unidos a productos mexicanos, ya que representa casi la mitad de las exportaciones queretanas a la unión americana, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Según la dependencia federal, de enero a noviembre de 2024, Querétaro exportó a Estados Unidos lo equivalente a 4 mil 486 millones de dólares en autopartes, los cuales representaron el 43% de sus exportaciones totales a dicho país.

Durante todo el 2024, Querétaro fue la segunda entidad que más autopartes envió al extranjero con un total de 4 mil 697 millones de dólares, solo por debajo de Coahuila que generó 5 mil 933 millones de dólares.

En 2023, Querétaro también fue el segundo estado que más autopartes exportó a Estados Unidos, con un total de 4 mil 540 millones de dólares. Dicha cifra representó el 12.6% de las exportaciones nacionales de autopartes a la unión americana, las cuales alcanzaron los 35 mil 979 millones de dólares. Solamente Coahuila, que contribuyó con el 16.4% nacional, estuvo por encima de Querétaro.

Los 4 mil 540 millones de dólares que envió Querétaro a Estados Unidos en 2023 representaron el 94.4% de sus exportaciones totales de autopartes. El 5.6% restante fue enviado a países como Canadá, Uzbekistán, China, Francia, Japón, Alemania y Brasil.

El municipio de Querétaro fue el segundo a nivel nacional en venta de autopartes al extranjero, con 2 mil 904 millones de dólares, equivalentes al 7.56% de las exportaciones del país. Otro de los municipios importantes fue El Marqués, que exportó mercancía valuada en mil 750 millones, el 4.56% del total nacional.

En cuanto a exportaciones totales, el estado Querétaro vendió 4 mil 808 millones de dólares de autopartes al mercado internacional en 2023. Dicha cifra representó el 11.8% de los 40 mil 620 millones exportados por México.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, reconoció que el sector automotriz podría ser uno de los más afectados por el impuesto. No obstante, sostuvo que los fabricantes se mantendrán en la entidad en el corto plazo, y confió en que la medida arancelaria pueda revertirse en el corto plazo.

“Yo no veo posible que en el corto plazo puedan cambiar, de un día para otro, las líneas de producción. Si alguien lo sabe es el presidente Trump, que es empresario, por logística, el dinero que te cuesta, capacitación a la gente, no lo puedes hacer de un día para otro, se me hace totalmente ilógico”, sostuvo.