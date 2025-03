8M: Nosotras hemos cambiado, ¿y ustedes?

Nos enseñaron a ser fuertes en un mundo que no nos contemplaba. A alzar la voz, a ocupar espacios negados, a demostrar que merecemos estar aquí. Y lo hicimos.

Pero mientras nosotras evolucionamos, el mundo sigue pidiéndonos que nos adaptemos, que nos cuidemos más, que resistamos mejor. ¿Y los hombres?

No importa cuánto avancemos si del otro lado no hay transformación. No basta con que las mujeres nos volvamos más resilientes si los hombres siguen siendo educados para competir y dominar. No basta con que nosotras cambiemos si ustedes siguen igual.

El peso de ser hombre en un mundo que no los deja sentir.

La masculinidad, como se nos enseñó, no solo nos ha hecho daño a nosotras, también los ha lastimado a ustedes:

El 75% de los suicidios en el mundo son de hombres (OMS).

en el mundo son de hombres (OMS). El 80% de los homicidios son cometidos por hombres (ONU).

son cometidos por hombres (ONU). Tienen menos redes de apoyo y buscan menos ayuda psicológica (Harvard Medical School).

y buscan (Harvard Medical School). Viven menos porque no priorizan su salud.

Se les enseñó que no podían llorar, que debían ser duros, que su valor se mide en fuerza, éxito y control. Pero hay otra forma de ser hombre.

La masculinidad positiva no significa perder poder, significa liberarse. Significa sentir, amar, cuidar, sin miedo al juicio. Significa dejar de cargar con expectativas imposibles.

Hagamos esto distinto. Juntos.

Este 8M no es para felicitaciones. Es para reflexionar sobre qué están haciendo ustedes para que el mundo sea más justo.

Porque la igualdad no se logra solo con el esfuerzo de las mujeres. Se logra cuando los hombres también deciden cambiar.

¿Qué pueden hacer?

Escuchar sin interrumpir . No minimicen ni justifiquen. Solo escuchen.

. No minimicen ni justifiquen. Solo escuchen. Hablar con otros hombres . No sean cómplices del silencio.

. No sean cómplices del silencio. Ser un modelo diferente . Enseñen que ser hombre no es dominar, sino respetar.

. Enseñen que ser hombre no es dominar, sino respetar. Dejar de ver el feminismo como una amenaza . No queremos quitarles nada, queremos igualdad.

. No queremos quitarles nada, queremos igualdad. Cuestionar lo aprendido. Si les dijeron que llorar es de débiles, que deben ser fuertes siempre… ¿realmente les ha hecho bien?

No se trata de culpas, se trata de cambios.

Este mundo no puede cambiar si seguimos siendo solo nosotras las que lo intentamos.

Este 8M, te pregunto a ti, hombre:

¿Vas a quedarte igual o vas a cambiar con nosotras?

El mundo ya no es el mismo. Es hora de que ustedes también evolucionen.