Autoridades se alistan para el 8M

El gobierno del estado y el municipio de Querétaro anunciaron las medidas en materia de seguridad y protección civil que implementarán durante las manifestaciones previstas en la entidad para el sábado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El secretario de Gobierno del estado, Carlos Alcaraz, informó que durante esta semana encabezó mesas de trabajo interinstitucionales con representantes de Protección Civil y los 18 municipios, para acordar un esquema que garantice el derecho a la libre expresión de las manifestantes, facilite su desplazamiento en calles y plazas, y salvaguarde su integridad.

Por otra parte, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, aseguro que trabajará de manera coordinada con el gobierno estatal en el operativo. Detalló que habrá presencia de elementos policiales femeninos durante las manifestaciones, mientras que al término de estas, se desplegará personal de Servicios Públicos en caso de requerirse limpieza.

Además, la secretaria de las Mujeres en el municipio, Vanesa Garfias, aseveró que desde el arranque de la administración ha sostenido reuniones con representantes de distintas colectivas para incluirlas en la construcción de políticas públicas en favor de las queretanas.

“Siempre, todas las mujeres tienen la puesta abierta, no solo de la secretaría, sino del municipio. Yo personalmente me he reunido con 10 colectivas, activistas en lo particular también, en general creo que todas han acudido al llamado de la secretaría y sigue abierta esa puerta”, añadió.