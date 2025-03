Morenistas retrasaron aprobación de reforma judicial local en Querétaro

La reforma al Poder Judicial local, no estará lista antes del 14 de marzo, fecha límite que marca la reforma federal para la armonización en los congresos locales, detalló la presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura local, Andrea Tovar Saavedra.

Explicó que esto se debe a que, el pasado 24 de febrero algunos integrantes de la bancada de Morena, ingresaron una nueva propuesta, y al tratarse de una reforma constitucional se requiere de la notificación y participación de los ayuntamientos, por lo que el proceso arrancó de cero.

“Ya habíamos avanzado, ya se habían hecho las notificaciones a los municipios, se había desahogado dos foros, pero el 24 de febrero mis compañeros presentaron otra reforma constitucional y eso dilata el proceso, porque es volver a empezar, notificar a los municipios y eso genera que haya retraso”.

El 8 de enero, diputados de Morena, Partido del Trabajo, y Partido Verde, presentaron una reforma constitucional con la cual se comenzaron los trabajos y revisión en comisiones unidas, Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales.

Dijo desconocer los motivos por los cuales los diputados Sully Mauricio Sixtos, Homero Barrera McDonald, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz y Ulises Gómez de la Rosa decidieron presentar una nueva reforma, la cual no fue dialogada con la bancada.

“Nosotros queríamos aprobarla en el siguiente pleno del jueves, pero por está presentación, que no son solo reformas secundarias, sino otra reforma constitucional, pues tenemos que volver a empezar el proceso”.

Aunque reconoció que, el no aprobarla en el plazo establecido sería desacato, no se tienen sanciones y no sería algo exclusivo de la entidad, pero se esperaría que pueda aprobarse en el mes de marzo, aunque de haber una nueva propuesta de Acción Nacional también se comenzaría nuevamente el proceso.

En el caso de los foros, dijo desconocer si deberán realizarse nuevamente, pero enfatizó que a pesar de esta situación no se caerá en el “fast track”. El tercer foro considerado, esperaba contar con la participación de barras y colegios de abogados.