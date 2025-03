Un acto de fe

Hoy no junto letras como comunicador, sino como papá, recientemente tuve que tomar la carretera Guadalajara – Querétaro, lo hice de noche, mi esposa y copiloto trató de disuadirme para viajar de noche, “Las carreteras son muy peligrosas de noche”, no le falta razón, gracias a Dios , viajamos de noche y no pasó nada malo, pero vivir con miedo no es vivir.

La mayoría de nosotros conocemos a alguien o nosotros mismos hemos sido víctimas de la delincuencia en las carreteras del país, en el 2024 se registraron 15,937 asaltos a transporte de carga en las carreteras del país, los tramos más peligrosos:

Puebla-Córdoba

Urracas-Matamoros-Reynosa

Querétaro-Irapuato

Toluca-México

Matehuala-Monterrey

Ciudad de Morelia-Puerto de Lázaro Cárdenas

México-Cuernavaca

Mientas que las más acechadas por los criminales son: México-Puebla, México-Querétaro. Esto explica por qué tantas personas en la región Bajío circulan con miedo por estas vías. Ya no solo son víctimas de asaltos los transportistas, también las familias que circulan por estas carreteras son víctimas de violentos asaltos, recientemente transportistas cerraron varias vías federales, demandando más seguridad, es increíble que en este país las carreteras sean de cuota, cada vez más costosas, que estos tramos de cuota, estén en pésimas condiciones y además uno esté a merced de los criminales. No se puede entender esta ola de violencia en ls carretera del país sin el contubernio o mínimo la omisión de la Guardia Nacional, lejos están los tiempos donde teníamos una Policía Federal de Caminos, que dicho sea de paso, era la corporación con mejor aprobación entre la ciudadanía, más incluso que el ejército.

Hoy ciudadanos, empresarios y transportistas vivimos secuestrados por la delincuencia carretera, ¿cuántos hemos optado por no realizar viajes por la inseguridad? Destinos como Ixtapa y Acapulco se han virtualmente muerto, debido a que los turistas tenemos miedo de viajar por carretera, y muchas veces los boletos de avión son impagables para una familia.

A este gobierno federal le urge comenzar a atender las carreteras federales, el abandono es notorio y lo sufren millones de personas todos los días, en Querétaro hay importantes vías federales que se encuentran en el total abandono, por ejemplo el libramiento sur poniente y la carretera a la sierra, gobierno del estado ha tenido que invertir una importante cantidad de recursos propios ante el abandono de la SCIT, cuya delegación federal no tiene ni para sacar copias o ponerle gasolina a sus unidades.

Por lo pronto millones de mexicanos seguiremos planeando nuestros viajes en carretera, con base a la actividad de los criminales.

