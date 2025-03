Acusan a la CEA de cobros abusivos con macromedidores

Vecinos de 46 condominios en el fraccionamiento Los Héroes, del municipio de El Marqués, acusaron a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) de cobros abusivos y presiones para instalar macromedidores, bajo amenaza de cortarles el servicio de agua potable. Además, denunciaron que la dependencia les cobró adeudos que correspondían a las constructoras.

De acuerdos con los afectados, la CEA les dio como plazo hasta el 15 de marzo para cubrir los adeudos de conexión en sus condominios, o de lo contario comenzaría a “administrarles” el suministro de agua. Pese a que dicha deuda correspondía a la constructora, los vecinos accedieron a cubrirla, pero posteriormente la comisión comenzó a exigirles la instalación de macromedidores.

Los habitantes señalaron que la dependencia exige hasta 40 mil pesos a condominios nuevos para la instalación de macromedidores, como condición para entregarles contratos individuales. Se quejaron de que la CEA busca imponerles un cobro doble con dicha práctica, ya que desde enero de 2024, el gobierno estatal eliminó el macromedidor con factor de cobro.

“La CEA municipal lo que está haciendo es un atropello, ya que hay una ley que marca que nosotros tenemos derecho a no recibir los macromedidores. La CEA municipal nos está pidiendo que aceptemos estos macromedidores por un cierto tiempo y después los quite. El cuestionamiento de todos nosotros es, ¿para qué gastamos doble?”, cuestionó Luz Pérez, una de las afectadas.

Los condóminos acusaron a la CEA de intimidación, e incluso de querer realizar instalaciones sin autorización de los vecinos, invadiendo propiedad privada. Además, reprocharon que la dependencia realiza dichas prácticas por no tener la capacidad de instalar contratos individuales.

Por otra parte, habitantes que cuentan con macromedidor en sus condominios denunciaron a la CEA por seguir cobrándoles hasta 200 pesos mensuales, pese a contar ya con tomas individuales.

Ante la situación, los afectados solicitaron una reunión con el vocal de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, para llegar a un acuerdo con el cual se evite la instalación de macromedidores y se otorguen plazos más amplios con pagos diferidos a los habitantes de condominios que cuentan con adeudos de conexión heredados por las constructoras, los cuales van desde 20 mil hasta 700 mil en algunos casos.

“La solicitud es clara, queremos no macromedidores y mesas de trabajo para que no estén viniendo a amedrentar a la gente que los van a dejar sin agua y que los contratos tienen que ser así. Lo que marca la ley es lo que queremos, no queremos macromedidores, es claro, es sencillo y no estamos pidiendo algo que no es, la ley nos está amparando en ese sentido”, dijo Pérez Naranjo.