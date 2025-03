Secretaría de la Mujer lleva más de 300 juicios

La Secretaría de la Mujer ha atendido más de 300 juicios, por pérdida de patria potestad, esto como parte de los servicios de atención psicológica y jurídica, detalló la titular Sonia Rocha Acosta.

Esto luego de que algunas colectivas señalaron falta trabajo de la nueva secretaría, así como falta de activación de programas y apoyos, por lo que, a poco más de 2 meses de iniciar labores, consideraron que se usa como “estandarte político”.

Rocha Acosta agregó que la dependencia, en este momento, opera solo con recurso estatal, debido a que está habiendo modificaciones en los programas federales, ya que se trata de una secretaría federal de nueva creación.

“En Querétaro desde el día uno se sigue atendiendo psicológica y jurídicamente, llevamos más de 300 juicios en todo el estado de pérdida de patria potestad, derivado de juicios de mujeres que no tienen recursos, en nuestro caso es totalmente gratuito, tenemos atención psicológica y jurídica en el Centro de Justicia para Mujeres, tenemos atención psicológica y jurídica con varias abogadas, ahorita con puro recurso del estado, porque no podemos ser omisas y echar culpas, somos un mismo equipo con gobierno federal”.

En la última reunión que se tuvo con la secretaria federal, Citlali Hernández, destacó que les dio las gracias por la paciencia, ya que, al ser también una secretaría de nueva creación, se están realizando cambios y sumando nuevos programas que han postergado la llegada del recurso al estado, pero resaltó se sigue dando atención con el esquema itinerante, y pese a la transición, el refugio no dejó de operar.

En otros temas, adelantó que tendrá participación en la marcha del próximo sábado, dando acompañamiento en calidad de ciudadana, recordando que ha marchado en otros movimientos en esta misma fecha.

“Ellas nos dan a entender que como funcionarias no, y tienen razón, pero no dejamos de ser mujeres y como lo he hecho en otras ocasiones así lo haré, no con un colectivo en específico sino en la marcha, donde me toqué, reconociendo que soy mujer y tengo derecho a marchar”.