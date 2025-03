Nueva política social en Querétaro, un resultado tangible de la participación ciudadana

La política social no puede construirse desde un escritorio, no basta con diseñar programas y estrategias sin escuchar a quienes realmente viven los problemas día a día, una política social efectiva debe partir de la voz de la gente, de sus necesidades reales y de su visión sobre cómo mejorar su calidad de vida.

En Querétaro, hemos entendido que la mejor forma de atender a la ciudadanía es involucrándola en la toma de decisiones, por eso, la participación ciudadana es un pilar fundamental en la construcción de la estrategia de política social presentada por el gobernador, Mauricio Kuri.

No se trata solo de recibir peticiones, sino de generar un diálogo constante, de abrir espacios para el debate y la colaboración, y de diseñar soluciones conjuntas que realmente marquen la diferencia, porque la política social debe responder a realidades diversas, no es lo mismo hablar de apoyos en la zona metropolitana que en las comunidades rurales; no es lo mismo atender a jóvenes en busca de oportunidades que a adultos mayores que requieren mayor seguridad y bienestar, por eso, escuchar a cada sector de la población nos permite construir estrategias más justas, inclusivas y eficaces.

Con la nueva política social de la entidad, se busca proteger la alimentación y economía de las familias, que los sectores de la población que menos tienen, vivan mejor; así como brindar un mejor horizonte para las familias queretanas a través de ocho programas sociales que se suman a otros con los que Gobierno del Estado ya estaba apoyando a las familias queretanas.

Desde el Congreso, mi compromiso ha sido impulsar un modelo de política social que tenga como base la cercanía con la ciudadanía, he recorrido colonias y comunidades, escuchando de primera mano las preocupaciones de las familias queretanas, he dialogado con jóvenes, con madres y padres de familia, con emprendedores, con adultos mayores, con organizaciones civiles y con expertos en diferentes áreas, y en cada conversación, he reafirmado que la mejor forma de gobernar es de la mano de la gente.

Los retos son muchos: garantizar acceso a educación de calidad, fortalecer la salud, impulsar la generación de empleo, mejorar la seguridad y reducir las desigualdades, ninguno de estos desafíos puede resolverse sin la participación activa de la sociedad porque cuando la gente se involucra, las políticas públicas dejan de ser simples documentos y se convierten en soluciones reales con impacto tangible.

Un ejemplo claro de esta participación es la construcción de programas sociales con base en foros ciudadanos. En estos encuentros, la gente no solo expresa sus inquietudes, sino que también propone ideas y alternativas. De esta manera, la política social deja de ser un modelo impuesto y se transforma en un esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad.

En conclusión, la política social de Querétaro debe ser una herramienta para mejorar la vida de todas y todos, y con la voz de la ciudadanía lograremos que sea verdaderamente efectiva.