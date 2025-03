Es muy probable que haya queretanos en Teuchitlán: buscadoras; Kuri lo descarta por ahora

El colectivo Desaparecidos Querétaro advirtió que es muy probable que existan queretanos desaparecidos entre los restos hallados en el rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán, Jalisco. Sin embargo, el gobernador Mauricio Kuri afirmó que, por ahora, no hay indicios de personas de Querétaro en el llamado “campo de exterminio” del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Luego de que la Fiscalía del Estado de Jalisco anunciara el inicio de las investigaciones, la vocera de la organización, Yadira González, señaló la existencia de indicios que podrían estar relacionados con personas desaparecidas en la entidad queretana. Además, sostuvo que Querétaro no está exento de contar con múltiples fosas clandestinas sin localizar.

“Querétaro creo que no va a ser la excepción en algún momento, lo que sucede es que no los hemos encontrado aún. Estamos detectando que en este lugar allá en Jalisco es muy probable que existan queretanos desaparecidos porque hay ciertos indicios que hacen esa línea de investigación hacia el estado”, dijo.

Uno de los indicios que señaló la activista fue el hallazgo de un calendario de bolsillo del 2020, con el nombre de una tienda de regalos ubicada en la comunidad de La Llave, en San Juan del Río. Dicho objeto fue mostrado por el colectivo Guerreros Buscadores, en la trasmisión que realizaron tras el hallazgo del rancho el 5 de marzo pasado.

No obstante, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, afirmó que, hasta el momento, su gobierno no ha recibido información sobre restos o indicios de víctimas procedentes de Querétaro. Aseguró que existe una buena coordinación entre las fiscalías de ambas entidades, y manifestó su repudio hacia el hallazgo en el rancho Izaguirre.

“No me han compartido ninguna información, hasta este momento no me han dicho que haya alguna credencial o algún indicio de que haya habido un queretano, pero sí creo que debe ser el toque de fondo para los mexicanos de ver el horror, yo solamente lo podría comparar con los campos nazis”, dijo.