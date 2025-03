Ser el Comediante Ciego Fue Un Plus: Alexis “Ojitos de Huevo”

Si bien el Stand Up tiene algunos años en el mundo del entretenimiento, sobre todo en estados unidos; en México ha sido de algunos años para acá que hemos ido conociendo este término como tal, teniendo su auge y preciados exponentes que, mediante sus vivencias, desgracias y cotidianeidades buscan sacar una sonrisa a quienes los escuchan. Tal es el caso de Alexis “Ojitos de Huevo”, comediante Queretano que se ha forjado una historia en el stand up y ahora regresa a la ciudad que lo vio nacer.

“Estoy muy emocionado porque cuando uno sale de una ciudad buscando perseguir un sueño y resulta que los planetas se alienan, uno hace las cosas que tiene que hacer para lograrlo, pues es algo chido y la verdad me siento muy contento porque regreso a la ciudad que me vio crecer, yo a ella no la vi, pero ellos sí me vieron nacer”.

Algo tiene en común Alexis, la comedia y el Stand Up, es la característica de divertirse con la desgracia ajena y las propias, las aventuras y desventuras; él aprovecha sus características, discapacidad visual, para hacer comedia sin ningún tabú.

“Cuando me di cuenta que era el comediante ciego, yo sabía que eso iba a ser un plus porque no existía, quizá sí existía y ya lo habían hecho en bares <i>underground</i>, pero no tan mediático, no en la televisión. Si en los 80´s hubiera llegado un comediante con mis características a hacer el humor que yo hago probablemente no lo hubieran dejado porque era otra época, pero ahora con la facilidad de las redes sociales, con tantas plataformas que hay pues realmente uno puede contar estas historias y uno puede romper tabús. Debemos entender que la discapacidad no es un problema, el problema es el entorno que se vuelve discapacitante porque no existen las condiciones adecuadas para que esa persona pueda tener simplemente una calidad de vida, pero a nadie le gusta ser el malo del cuento”.

Aunque el “Ojitos de Huevo” es más conocido por su faceta como StandUpero también estudió Ciencias de la Comunicación, no concluyó la carrera por perseguir su sueño y probar suerte en otros lugares, esa es otra historia; pero es su formación actoral, la que lo tiene emocionado por pisar el Teatro del IMSS en Querétaro y mostrar su espectáculo “Estas Viendo Y No Ves Vol. 2”.

“Ahora poder ir a hacer un teatro del IMSS es una ilusión. Siempre hacer un teatro es otra cosa porque todos aquellos que pretendemos o que somos actores siempre la mística de un teatro nos emociona; aunque el comediante se forma en bares, en cantinas, tuburios que son los lugares que realmente nos pulen, es el teatro siempre un anhelo de todos los que tenemos una formación actoral, siempre el teatro es una ilusión”.

Buscando romper etiquetas, diversificarse y aprovechar la comedia para realizar otras actividades, todas dentro del mundo del entretenimiento; como escritor de guiones, compositor musical, participaciones en series y programas de televisión así continuar con sus presentaciones en las que busca entretener pero también divertirse.

“No tengo etiquetas, hago lo que se me da mi regalada gana. Las influencias de niño; por un lado, mi papá me ponía a escondidas de mi mamá a Polo Polo, los Tepichines; otro tío me ponía cosas más tipo Chava Flores, cosas más musicales que también eran comedia, me gusta mezclar muchas cosas. A mí no me gusta la etiqueta de Standopero porque mi show es un show completo, para mí el Stan Up es una herramienta del humor, es una herramienta más de las que tiene mi show porque mi show es un show de más de una hora, puede llegar hasta dos horas donde hay mucha improvisación, mucha interacción con el público”.

Es muy bien sabido que en México tenemos la capacidad de reírnos, de burlarnos, de hacer fiesta de nuestras desgracias, las propias y las ajenas; desarrollamos una capacidad para el humor, a veces reir para no llorar y muchas personas aprovechan esa facilidad, profesionalizarla y hacerla su forma de vida.

“…Polo Polo le dijo alguna vez a Adela Micha, cuando ella le pregunto de si era fácil hacer reír, él decía que sí, era fácil cuando lo sabes hacer bien. Suena muy ególatra, pero para quienes nos apasiona la risa sí lo es, es algo muy fácil. Mi familia es una familia donde todo el tiempo está la carilla: alguna vez me lo dijo un primo, tú has sido el más inteligente de todos nosotros porque algo que nosotros hacíamos en las fiestas tú le sacaste provecho, la subiste a un escenario y vives de eso, nosotros nomás lo hacemos por gusto y no nos pagan”.

Hoy por hoy el mundo de la comedia se enfrenta a constantes señalamientos, cancelaciones; una época en la que ya no es bien visto hacer chistes con ciertos temas, una época en la que salen unos y se incluyen otros, ambas adaptándose a los tiempos que se viven para seguir haciendo reir.

“Los mexicanos tenemos una capacidad de reírnos de la desgracia propia y ajena. Ahorita con toda está corrección política se está coartando un poco la onda de la comedia, pero hay que reírnos de todo. Quizá ahora es un poco más complejo, pero es renovarse o morir, es adaptarte y hacer reír con las nuevas condiciones que hay, todo con responsabilidad porque si bien el comediante está para entretener, los que tenemos un micrófono debemos hacerlo con responsabilidad”.

Acompañemos a Alexis el “Ojitos de Huevo” hoy 14 de Marzo en el teatro del IMSS, vamos al teatro a divertirnos, a reírnos de esas cosas que nos dicen que no nos podemos reir, de lo que vivimos todos los días en nuestra cotidianeidad, a final somos mexicanos y somos expertos en eso.