Empresarios vigilarán elección judicial en Querétaro, pero no la promoverán

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) fungirá como observadora en las elecciones del Poder Judicial, pero no promoverá en esta ocasión el voto ciudadano por su rechazo a la reforma. Así lo aseguró la presidenta de Coparmex en Querétaro, Beatriz Hernández.

La representante empresarial indicó que en febrero, la Coparmex a nivel nacional votó a favor de designar observadores electorales para la jornada del próximo 1 de junio. No obstante, señaló que la confederación no estuvo de acuerdo con la conformación de la reforma, por lo cual no incentivará a la población a participar.

A decir de Beatriz Rojas, la reforma judicial fue una “imposición” del gobierno federal que contraviene a los principios democráticos, razón principal para que Coparmex se mantengan al margen del proceso electoral.

“La respetamos porque hoy está en ley y nosotros siempre nos movemos dentro de la legalidad, pero, como no coincidimos en su espíritu democrático, porque sí sentimos que fue una imposición y que justamente llegamos a un tema por imposición y no por un proceso democrático, entonces no la promovemos, solo observaremos”, dijo.

Hernández Rojas también rechazó la promoción del voto por parte de los partidos partidos políticos, al considerarla como injerencia. Explicó que su intervención podría sesgar las percepciones sobre determinados perfiles que, a diferencia de los que compiten en cargos de elección popular, deberían ser representantes de un poder autónomo e imparcial.