PT y Morena defienden tómbola en elección judicial; este miércoles se realiza tercer foro para reforma local

Aunque el pasado 14 de marzo, venció el plazo para que el Congreso local aprobara la reforma judicial local, los foros para cumplir con este mandato continúan y este miércoles se realizará un tercero, con los integrantes y magistraturas del Poder Judicial.

Sin embargo, y pese a no haber todavía un dictamen, la representante del Partido del Trabajo Claudia Díaz Gayou, enfatizó que defenderán el espíritu de la reforma judicial federal, en la cual se contempla la insaculación.

No obstante, indicó que continúan los foros con los sectores involucrados y hasta no concluirlos no se podrá tener un dictamen y definición del proceso, y aunque el plazo venció remarcó que debe aprobarse el texto constitucional en este mismo mes.

“Vamos a ser muy observadores a que no se pierda este espíritu de la reforma, pero hasta que conozcamos el dictamen y con estas mesas de trabajo previas podremos tener la información y como vamos a elegir (a quienes estarán en la boleta). ¿Insaculación sí?, sí claro”, puntualizó.

En este mismo tema, el diputado de Morena, Sinuhé Piedragil Ortiz, lamentó que este tema siga sin resolverse y no se haya cumplido en el plazo estipulado, pero reiteró la postura de buscar que se realice la elección extraordinaria en este 2025, y replicar el modelo federal

“Sostengo que el modelo que se concibió a nivel federal, para dar tratamiento a los mejores perfiles de hombres y mujeres que sean electos, debe ser la insaculación, y aquí en Querétaro más”, dijo.

Esto al enfatizar, que mucha ciudadanía e integrantes del propio Poder Judicial se van a registrar en este proceso, por lo que se requiere democratizar este poder, y tener un procedimiento transparente, por lo que llamó a sus homólogos a no darle la espalda a este tema pendiente.

Esto en respuesta a las declaraciones emitidas por el diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien adelantó que será una renovación total en 2027, descartando la tómbola, y garantizando 6 puntos fundamentales: elección de jueces y magistrados por voto ciudadano, creación del Tribunal de Disciplina Judicial, creación del Consejo de Administración, eliminación de fondos y fideicomisos, carrera judicial y la desaparición de los consejos de las judicaturas estatales.

Homero Barrera, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, agregó que sigue abierta la puerta del legislativo para que barras y colegios de abogados puedan sumar sus observaciones y nutrir este proyecto.